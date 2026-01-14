7PAGINAS

Miércoles 14 de enero de 2026
Facebook Instagram
Menú

Comenzaron los ensayos técnicos del Carnaval de Concordia y se inició la cuenta regresiva para la batalla de las pasiones

Este martes se dieron inicio a los ensayos técnicos del Carnaval de Concordia en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”, marcando el inicio formal hacia la inauguración de la edición 2026, prevista para el próximo 24 de enero. La primera jornada estuvo protagonizada por la Comparsa Bella Samba.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Al respecto se dijo a 7Paginas, que estos ensayos son fundamentales para ajustar aspectos técnicos como sonido, iluminación, tiempos y desplazamientos, asegurando el correcto desarrollo del espectáculo durante las noches de carnaval.

El Director del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, destacó la importancia de esta etapa: “Los ensayos técnicos son una etapa clave para el trabajo de las comparsas y de todo el equipo que hace posible el carnaval. Aquí se pone en marcha un proceso de organización y coordinación que busca brindar al público un espectáculo de calidad y jerarquía”.

Sánchez agregó que “el Carnaval de Concordia es identidad, cultura y trabajo para cientos de familias, y estos ensayos reflejan el compromiso de cada comparsa con una fiesta que crece año a año”.

El cronograma continuará este miércoles con la Comparsa Imperio, el jueves con Comparsa Ráfaga y el viernes con Comparsa Emperatriz, en el horario de 21:00 a 23:00, con entrada libre y gratuita para el público.

Desde la organización invitan a la comunidad a acompañar estas jornadas, que marcan el inicio del camino hacia el Carnaval de Concordia 2026 y permiten disfrutar de la preparación de una de las fiestas populares más importantes de la ciudad.