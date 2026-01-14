Comenzaron los ensayos técnicos del Carnaval de Concordia y se inició la cuenta regresiva para la batalla de las pasiones

Al respecto se dijo a 7Paginas, que estos ensayos son fundamentales para ajustar aspectos técnicos como sonido, iluminación, tiempos y desplazamientos, asegurando el correcto desarrollo del espectáculo durante las noches de carnaval.

El Director del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, destacó la importancia de esta etapa: “Los ensayos técnicos son una etapa clave para el trabajo de las comparsas y de todo el equipo que hace posible el carnaval. Aquí se pone en marcha un proceso de organización y coordinación que busca brindar al público un espectáculo de calidad y jerarquía”.

Sánchez agregó que “el Carnaval de Concordia es identidad, cultura y trabajo para cientos de familias, y estos ensayos reflejan el compromiso de cada comparsa con una fiesta que crece año a año”.

El cronograma continuará este miércoles con la Comparsa Imperio, el jueves con Comparsa Ráfaga y el viernes con Comparsa Emperatriz, en el horario de 21:00 a 23:00, con entrada libre y gratuita para el público.

Desde la organización invitan a la comunidad a acompañar estas jornadas, que marcan el inicio del camino hacia el Carnaval de Concordia 2026 y permiten disfrutar de la preparación de una de las fiestas populares más importantes de la ciudad.