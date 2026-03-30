Comenzaron los talleres de formación profesional en el regimiento de Concordia

Las propuestas formativas incluyen taller de pintura básica, carpintería, sastrería y cuidador de caballo deportivo, oficios que permiten adquirir conocimientos prácticos y fortalecer la formación para el mundo laboral.

El intendente Azcué destacó el vínculo de la Municipalidad con el Regimiento “que permite brindar un espacio de formación profesional, mediante talleres, para todas las edades y que permiten insertarse en el mercado laboral donde los oficios son muy importantes y utilizados por la comunidad”.

“Cada vez hay más vecinos que se interesan por participar por lo que estamos muy agradecidos a las autoridades de esta institución que no solo enseña o prepara a defender la Patria sino que también transmiten valores y vocación de servicio” sostuvo Azcué.

Por su parte el Teniente Coronel Camarino indicó que la modalidad de trabajo y enseñanza sigue siendo la misma que la de años anteriores, donde “ponemos a disposición el capital humano de los ciudadanos que vienen a capacitarse. Este es un modelo que no solamente es exitoso en Concordia sino que además ha despertado interés en otras unidades militares del país”.

Acompañaron la actividad el Subsecretario de Educación y Cultura Carlos Gatto; el Subsecretario de Desarrollo Social Roberto Niez, entre otras autoridades, además de familiares de los inscriptos a los talleres, junto a los capacitadores.

Las clases son presenciales y se dictan los días lunes, miércoles y viernes en las instalaciones del Regimiento local.