Comenzaron los trabajos de reparación de la Autovía 14 en la zona de Ubajay y Mocoretá

En la Ruta Nacional 12, las tareas se concentran sobre la calzada y las banquinas en el tramo comprendido entre Zárate y Ceibas. Además, ya finalizaron los trabajos de mantenimiento de banquinas y corte de pasto desde la Ruta 9 hasta el kilómetro 80, a la altura del Puente Mitre. En tanto, continúan las labores de mantenimiento en la zona de Isla Talavera, entre el Puente Mitre y el Puente General Urquiza.

Por su parte, en la Ruta Nacional 14 se ejecutan trabajos de mayor exigencia en sentido sur–norte, entre los kilómetros 103 y 204, con especial atención en la zona de Ubajay. Asimismo, se desarrollan intervenciones entre los kilómetros 343 y 375, en el tramo que va desde Mocoretá hasta las inmediaciones de la ciudad de Juan Pujol. A esto se suma un importante bacheo con maquinaria pesada entre los kilómetros 0 y 2 de la traza, como parte de las tareas de mejora integral.

Desde la concesionaria recordaron a los usuarios que a lo largo del corredor se encontrarán sectores señalizados como zona de obra, con una velocidad máxima permitida de 60 kilómetros por hora. En algunos casos, la señalización puede permanecer aun cuando no se observen operarios trabajando, ya que se trata de sectores que requieren tareas previas de preparación para intervenciones programadas en jornadas posteriores.

Finalmente, se solicitó respetar estrictamente la señalización y circular con precaución, reduciendo la velocidad en las zonas intervenidas, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los usuarios de la autovía como del personal que se encuentra realizando los trabajos.