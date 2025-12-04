Comenzaron los trabajos de repavimentación de calle Juventud Unida en Benito Legerén

Los trabajos abarcan una superficie de más de 3.000 metros cuadrados, en el tramo comprendido entre Avenida de Los Trabajadores y Avenida José Ignacio Rucci. La obra contempla la reconstrucción total del paquete estructural, lo que incluye el fresado de la capa asfáltica existente, la ejecución de una base de suelo-cemento y la construcción y reconstrucción de badenes y tramos de cordón cuneta.

El intendente Francisco Azcué recorrió el lugar para supervisar el avance de los trabajos, acompañado por la ingeniera Carla Pagano, inspectora de obra de la Municipalidad. Durante la recorrida, el jefe comunal destacó que se trata de una intervención “muy esperada por los vecinos”, dado el avanzado estado de deterioro que presentaba la arteria.

Azcué remarcó además que, al igual que lo realizado en calle Paula Albarracín, la financiación es 100% municipal, y señaló que este plan de obras también incluye la calle Dr. Sauré, cuya licitación se encuentra próxima a concretarse.

“Hay sectores de la ciudad que presentan un déficit de infraestructura de muchos años, pero con responsabilidad en el manejo de los recursos y con el compromiso de la comunidad en el cumplimiento de sus contribuciones, podemos avanzar”, expresó.

Por su parte, la ingeniera Carla Pagano explicó que en esta primera etapa se debió levantar completamente el pavimento existente debido a su alto grado de deterioro. “Actualmente se está ejecutando la base para luego colocar el asfalto nuevo”, precisó.

Desde el municipio destacaron que esta obra no solo mejorará la circulación vehicular, sino que también aportará a la seguridad vial y a una mejor calidad de vida para los vecinos de Benito Legerén, quienes aguardaban desde hace tiempo una respuesta concreta a esta problemática.