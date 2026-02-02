Comenzaron los trabajos para la recuperación del emblemático Auditorium de Concordia

La obra, según lo apuntando a 7Paginas, se desarrolla en línea con los objetivos del Gobierno de Entre Ríos y de la Municipalidad de Concordia, orientados a la revalorización de sitios históricos y culturales que forman parte del patrimonio provincial. En esta primera etapa, las tareas apuntan a mejorar la accesibilidad, la funcionalidad y las condiciones de seguridad del edificio, fortaleciendo su infraestructura y organización interna, siempre respetando su valor institucional y su relevancia cultural para la comunidad.

Al respecto, el presidente de la Delegación Argentina ante la CTM Salto Grande, Alejandro Daneri, destacó la importancia de la intervención y señaló que “la puesta en valor forma parte del compromiso de la Delegación con la preservación y fortalecimiento de ámbitos culturales de gran relevancia para la comunidad, con el objetivo de que vuelva a ser un lugar de encuentro y disfrute para los entrerrianos”. Asimismo, remarcó que los trabajos se llevan adelante en consonancia con las políticas impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio, destinadas a la recuperación del patrimonio histórico y cultural de la provincia.

Un espacio con fuerte valor simbólico

Ubicado en pleno centro de la ciudad, el Auditorium de Concordia fue durante años un punto de referencia para actividades culturales y educativas, albergando a instituciones, artistas y propuestas locales. Cerrado desde el año 2021, el edificio conserva un profundo valor simbólico para la comunidad, por lo que esta intervención busca revitalizarlo y reinsertarlo en la vida cultural y social de Concordia.

Detalles de la obra

Entre las acciones previstas se encuentra el rediseño integral del sector sanitario, con la incorporación de baños para damas y caballeros y un sanitario adaptado para personas con discapacidad. Además, se realizan demoliciones y retiros controlados de revestimientos, pisos, tabiques, puertas, butacas y otros elementos, priorizando la recuperación y resguardo de materiales reutilizables, junto a la adecuación y construcción de nueva mampostería interior.

Los trabajos también incluyen la reparación de revoques, contrapisos y carpetas, el tratamiento de humedades, la rectificación de escaleras y la adecuación de cielorrasos previamente intervenidos. En paralelo, se ejecutan nuevas instalaciones sanitarias y eléctricas completas, con renovación de cañerías, tableros y cableado.

En materia de seguridad, se avanza con la incorporación de sistemas de alarma, cámaras de vigilancia, detectores de humo, bocas de red y previsiones para sistemas contra incendios, además de la preinstalación de sistemas de climatización en los salones.

Asimismo, se destaca la finalización integral del sector de vestuarios del subsuelo, que quedará operativo con tanque de agua independiente, duchas y sanitarios, y la ejecución definitiva de la sala de monitoreo y control del escenario. Finalmente, se realizan tareas de preparación de paredes y techos, dejándolos listos para futuras terminaciones de pintura y revestimientos, garantizando una base sólida para la continuidad de la remodelación integral del edificio.