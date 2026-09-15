Comenzaron los trabajos previos en una arteria clave que conecta con la zona noroeste de Concordia

La Municipalidad de Concordia avanza con la ejecución del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, que contempla distintos frentes de obras viales financiados con recursos propios.

En ese marco, comenzaron los trabajos previos sobre calle Moulins, entre boulevard Yuquerí y calle Vera Peñaloza, en el barrio Sarmiento, una arteria considerada estratégica por su conexión con distintos establecimientos y espacios de la zona noroeste de la ciudad.

Antes de la colocación del pavimento definitivo, se ejecutan tareas de saneamiento que incluyen la renovación integral de las redes de agua potable y desagües cloacales, además de cordón cuneta y badenes. El objetivo es garantizar una mayor durabilidad de la obra y evitar que futuras intervenciones sobre los servicios provoquen roturas en el pavimento.

Una conexión con escuelas, salud y espacios deportivos

Calle Moulins cumple un rol importante en la circulación del sector, ya que conecta establecimientos educativos, un Centro de Salud, el Polideportivo Víctor Oppel y el Polo Productivo.

Durante una recorrida por el lugar, el intendente Francisco Azcué destacó el avance de las tareas y afirmó: “Estamos trabajando todos los días para dar respuestas a los vecinos”.

El jefe comunal explicó que se trata de la primera etapa del plan y adelantó que, una vez finalizados los trabajos de pavimentación en Moulins, se avanzará con obras en Villa Adela.

“Esta es la primera etapa del Plan de Infraestructura y Desarrollo y una vez que concluya el pavimento en calle Moulins, comenzarán los trabajos en Villa Adela, que se van a sumar a las obras que se están haciendo, por ejemplo, en la zona noreste o en calles como La Pampa, JJ. Valle, que están pronto a inaugurarse, o calle Paula Albarracín”, señaló Azcué.

Obras financiadas con recursos municipales

Azcué también hizo referencia al avance de las distintas etapas contempladas dentro del programa y recordó que ya se realizó la apertura de ofertas correspondiente a la etapa III, que comprende la pavimentación de calle Laprida, entre Italia y Sara Neira, y calle Mario Gatto, entre Laprida y Monseñor Tavella.

Estas obras cuentan con un presupuesto oficial de 1.900 millones de pesos.

“Acá se vuelcan los recursos que ingresan a la Municipalidad cuando los concordienses cumplen con sus obligaciones. Vamos a seguir por este camino que lo podemos hacer con un Municipio ordenado y a medida que pase el tiempo, vamos a tener cada vez más capacidad de obra”, sostuvo el intendente.

Avanzan las etapas del plan y proyectan obras para 2027

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, destacó el ritmo de ejecución alcanzado y señaló que las primeras etapas del programa presentan avances significativos.

“Estamos muy conformes con el ritmo de trabajo que se viene llevando. Tenemos avanzadas las etapas I y II; estamos evaluando las ofertas de la etapa III y ya estamos trabajando en el armado del proceso de licitación de la etapa IV, que es la última de este año pero además, estamos definiendo las del 2027”, explicó.

El funcionario remarcó además que la pavimentación de las calles permitirá reducir progresivamente los recursos que actualmente se destinan a tareas de mantenimiento.

“A medida que se van terminando las cuadras de pavimento, son calles a las que la Municipalidad no tiene que destinarles recursos para su mantenimiento y podemos ocupar esos recursos en otras arterias de la ciudad”, afirmó.

En ese sentido, Esquibel destacó que las obras no solo apuntan a mejorar la circulación vehicular, sino también a generar conexiones más seguras entre distintos puntos de Concordia.

“El caso de calle Moulins, como las otras que están en ejecución, conecta escuelas, centros de salud, clubes y brinda un acceso seguro a la zona céntrica”, concluyó.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas