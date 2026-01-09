Comenzaron los viajes de trabajadores frutícolas desde Concordia hacia Río Negro y Neuquén

El primer colectivo partió desde la Terminal de Ómnibus de la ciudad, dando inicio a una serie de salidas programadas para los días 11, 12 y 14 de enero, destinadas a trabajadores previamente inscriptos y con cupo completo.

Juan Manuel Scarzello, Director de Empleo de la Municipalidad, destacó la coordinación entre los distintos niveles del Estado: “Este operativo es el resultado de una planificación conjunta con el Gobierno Provincial, que nos permite acompañar a los trabajadores frutícolas de Concordia garantizando un traslado ordenado, seguro y en tiempo y forma hacia sus lugares de trabajo”.

Scarzello añadió que la salida del primer colectivo representa “no solo una respuesta a una demanda concreta de los trabajadores, sino también una política pública que busca facilitar el acceso al empleo y fortalecer el vínculo laboral con otras provincias”.

La inscripción para el operativo se realizó en la Dirección de Empleo, ubicada en el primer piso del Centro Cívico, y estuvo destinada a trabajadores que presentaron la documentación requerida, incluyendo DNI, recibo de sueldo y constancia de convocatoria de la empresa empleadora.

Desde la Municipalidad de Concordia indicaron que continuarán desarrollando acciones que promuevan el empleo y acompañen a los trabajadores locales en cada etapa de su desarrollo laboral.