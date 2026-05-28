Comenzó a funcionar el Juzgado de Faltas en Federación: se dieron a conocer el valor de las multas por no usar casco y seguro

El ordenamiento urbano y el cumplimiento de las normas de convivencia sumaron una herramienta clave en la ciudad. El responsable del área de Inspección Municipal, Aníbal Masetto, confirmó que el Juzgado de Faltas de Federación ya se encuentra plenamente operativo y dictó sus primeras sentencias.

La puesta en marcha de este organismo busca aportar mayor transparencia, seriedad y agilidad a la resolución de las infracciones cometidas en la vía pública.

En diálogo con el programa Entre Líneas de Radio Uno Federación, Masetto advirtió sobre el alto nivel de transgresión local, particularmente entre los conductores de motovehículos.

Tras un prolongado período de concientización y campañas de prevención en los ingresos a las escuelas, el municipio dio por agotada la instancia de tolerancia y comenzó con la retención efectiva de los vehículos en infracción.

En ese sentido, el funcionario detalló que el primer fallo emitido por el flamante juzgado correspondió a «la clásica» infracción: conducir sin casco y sin el seguro obligatorio.

El monto mínimo que debió afrontar el infractor para poder retirar su rodado se ubicó en los $140.000, una cifra que corresponde al beneficio del pago voluntario.

«El Juzgado tiene la posibilidad de aplicar una reducción del 50% en presentaciones voluntarias por ser la primera vez. Si no, estamos hablando del doble. Además, ahora se lleva un registro estricto; si el conductor es reincidente, el valor de la multa irá aumentando de forma progresiva, algo que antes no podíamos hacer», explicó Masetto.

Con el objetivo de alertar a la sociedad y fomentar el cumplimiento de las normativas vigentes, el responsable de Inspección dio a conocer los valores de referencia (sin el descuento por pago voluntario) para las faltas más comunes en la ciudad:

Infracción comercializada / Vial Monto de Referencia

Falta de Seguro Obligatorio $152.000

Uso de Escape Ruidoso / Adulterado $152.000

Falta de Licencia de Conducir $202.800

«Es mucho más fácil y significativamente más económico tener el casco y los papeles en regla que cometer la infracción y caer en el Juzgado de Faltas», reflexionó el funcionario.

Clausura preventiva por movimientos de suelo en Alem y San Martín

En otro orden de temas, Masetto se refirió a la gran preocupación vecinal generada por un desmonte masivo y movimiento de tierra en un predio de importantes dimensiones ubicado en la intersección de la Avenida Alem y San Martín, en el propio acceso a Federación.

El municipio tomó la determinación de paralizar y clausurar las obras de manera inmediata tras constatar que el propietario —un particular— no había presentado ningún tipo de documentación formal, plano o proyecto de loteo ante las oficinas técnicas locales.

Sin embargo, el factor de mayor gravedad que motivó la intervención estatal fue el riesgo hídrico.

El funcionario precisó que en el terreno existen dos desagües pluviales preexistentes esenciales para el correcto escurrimiento de la ciudad: uno que cruza la Avenida San Martín y otro sobre la Avenida Alem hacia el sector oeste, los cuales conectan directamente con el lago.

Los trabajos de relleno no autorizados que realizaba la empresa privada comenzaron a acopiar tierra de forma negligente, amenazando con obstaculizar y tapar ambos canales.

«Es un terreno privado donde el dueño puede hacer mejoras, pero hay que respetar de forma obligatoria los desagües pluviales de la ciudad; no se pueden tocar», enfatizó Masetto, quien concluyó señalando que los propietarios ya tomaron contacto con el municipio y tienen los plazos legales rigiendo para presentar la documentación que aclare el destino definitivo de la obra.