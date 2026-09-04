Comenzó Concordia.Negocios, el programa municipal para fortalecer y profesionalizar emprendimientos y PyMEs locales

Con el objetivo de brindar herramientas concretas para mejorar la gestión y potenciar el crecimiento de emprendimientos y pequeñas y medianas empresas locales, comenzó este jueves Concordia.Negocios, un nuevo programa impulsado por la Municipalidad de Concordia en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

La propuesta consiste en una capacitación arancelada destinada a emprendedores y PyMEs de Concordia que ya cuentan con un negocio en funcionamiento. La modalidad es 100% presencial y contempla talleres prácticos y trabajo aplicado sobre cada emprendimiento.

El objetivo es que los participantes puedan incorporar herramientas que les permitan mejorar la gestión, ordenar procesos, fortalecer las ventas y tomar decisiones con mayor información para favorecer el crecimiento de sus negocios.

Concordia.Negocios se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Concordia, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos y el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia.

“Queremos acompañar a quienes apuestan y generan oportunidades”

Durante la apertura del programa, el intendente Francisco Azcué destacó la importancia de acompañar a quienes generan actividad económica y empleo en la ciudad.

Según señaló, desde el Municipio se busca generar condiciones y brindar herramientas para que los emprendimientos locales puedan crecer y consolidarse.

“Queremos acompañar a quienes todos los días apuestan, invierten y generan oportunidades en Concordia. La capacitación y la incorporación de herramientas de gestión son fundamentales para que nuestros emprendedores puedan tomar mejores decisiones y hacer crecer sus negocios”, expresó Azcué.

El presidente municipal también valoró especialmente la articulación entre el Estado, las universidades, las instituciones técnicas y el sector privado.

“Cuando trabajamos juntos podemos brindar respuestas mucho más concretas a las necesidades de quienes emprenden y producen en nuestra ciudad”, sostuvo.

Herramientas para quienes ya tienen un negocio en marcha

Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide, destacó que Concordia.Negocios representa una nueva instancia de acompañamiento para quienes ya desarrollan una actividad económica en la ciudad.

“Desde la Municipalidad queremos estar cerca de nuestros emprendedores, pero no solamente con una mirada de acompañamiento, sino también brindándoles herramientas concretas que puedan aplicar en sus negocios”, manifestó.

Arístide señaló que muchas veces quienes emprenden cuentan con un buen producto o servicio, pero necesitan mejorar la organización de sus procesos, fortalecer la gestión o desarrollar nuevas estrategias comerciales.

“La propuesta es que lo que se aprende en cada encuentro pueda llevarse directamente a terreno. Buscamos que cada participante pueda identificar problemas, validar sus ideas, ordenar su emprendimiento y tomar decisiones con mayor información”, afirmó.

Primer módulo: diagnóstico y validación

El primer módulo de Concordia.Negocios se denomina “¿Tu negocio resuelve un problema real? Diagnóstico + Validación” y propone trabajar sobre uno de los aspectos centrales de cualquier emprendimiento: comprender con claridad qué problema resuelve, para quién está destinado y cuál es el valor que ofrece.

La capacitación está a cargo de Pedro Kohn, director de Innovación y Economía del Conocimiento de la Municipalidad de Concordia, y Ricardo Rodríguez, bioingeniero.

Durante los encuentros, los participantes trabajan sobre herramientas y metodologías que podrán aplicar directamente en sus propios negocios.

El próximo encuentro será el 10 de septiembre

El primer módulo continuará el próximo jueves 10 de septiembre, nuevamente en la sede de la UTN, donde los participantes avanzarán con las tareas de diagnóstico y validación de sus propuestas.

De esta manera, Concordia.Negocios puso en marcha un nuevo espacio de formación y acompañamiento destinado a emprendedores y PyMEs que ya tienen un negocio en funcionamiento y buscan ordenarlo, profesionalizarlo y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas