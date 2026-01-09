Comenzó el armado del escenario para la Fiesta Nacional de la Playa: últimos días de entradas a precio promocional

Según se informó a 7Paginas, la edición 2026 se desarrollará del 14 al 18 de enero y contará con un escenario de primer nivel, equipado con tecnología de última generación en sonido e iluminación. El importante despliegue técnico permitirá garantizar una experiencia visual y sonora de alta calidad, tanto para el público como para los artistas, consolidando a la Fiesta como un evento de referencia a nivel nacional.

Una grilla artística de primer nivel

La grilla de este año promete cinco noches inolvidables, con artistas de gran convocatoria. Entre los nombres confirmados se destacan Luck Ra, La Joaqui, Damas Gratis y Las Pelotas, además de DJ Alan Gómez. Como ya es tradición, la Fiesta tendrá su noche especial dedicada a las infancias, con los shows de Topa y Pim Pau, en una propuesta pensada para disfrutar en familia.

Últimos días de entradas promocionales

Desde la organización recordaron que se transitan los últimos días de venta de entradas y plateas a precios promocionales, disponibles de manera presencial, por WhatsApp y de forma online.

Puntos de venta en Concepción del Uruguay

De lunes a domingo, de 10:00 a 14:00 horas: Oficina de Turismo (Galarza y Supremo Entrerriano).

De lunes a domingo, de 14:00 a 20:30 horas: Predio Multieventos (Belgrano y Maipú) y Costanera Isla del Puerto (Pórtico de ingreso – planta baja).

Venta por WhatsApp: de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00 horas, al (+54) 351-3248-545.

Venta online: las 24 horas, a través de www.1000tickets.com.ar

Valores de las entradas

Miércoles 14 de enero – Pim Pau + Topa

Anticipadas: $15.000

En puerta: $18.000

Menores de 12 años: $2.500

Plateas Sector A2: $10.000

Jueves 15 de enero – Las Pelotas

Anticipadas: $20.000

En puerta: $24.000

Menores de 12 años: $2.500

Sin plateas

Viernes 16 de enero – Damas Gratis

Anticipadas: $20.000

En puerta: $24.000

Menores de 12 años: $2.500

Plateas Sector A2: $17.000

Sábado 17 de enero – DJ Alan Gómez + La Joaqui

Anticipadas: $20.000

En puerta: $24.000

Menores de 12 años: $2.500

Plateas Sector A2: $17.000

Domingo 18 de enero – Luck Ra

Anticipadas: $24.000

En puerta: $27.500

Menores de 12 años: $2.500

Plateas Sector A1-A3: $20.000

Con el escenario ya en pleno montaje y una grilla artística de primer nivel, Concepción del Uruguay se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Playa, que promete ser nuevamente uno de los grandes atractivos del verano entrerriano.