Comenzó el ciclo de talleres “Aprende, crea y emprende”

Los primeros encuentros se realizaron en el SUM del barrio Lavardén y en el SUM del barrio Pancho Ramírez, donde los participantes aprendieron sobre elaboración de alimentos, recetas innovadoras y prácticas saludables de manufactura.

La próxima fecha será:

Viernes 17 de octubre – 15:30 hs. en la Escuela Secundaria Técnica “Facultad de Ciencias de la Alimentación” – UNER.

Estos talleres están diseñados para brindar herramientas que fortalezcan la alimentación saludable y fomenten el emprendedurismo en el sector alimenticio de la ciudad.