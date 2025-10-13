7PAGINAS

Lunes 13 de octubre de 2025
Comenzó el ciclo de talleres “Aprende, crea y emprende”

En el marco de una propuesta conjunta entre la Facultad de Ciencias de la Alimentación (UNER) y la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, comenzó el ciclo de talleres de elaboración de alimentos “Aprende, Crea y Emprende”.
Los primeros encuentros se realizaron en el SUM del barrio Lavardén y en el SUM del barrio Pancho Ramírez, donde los participantes aprendieron sobre elaboración de alimentos, recetas innovadoras y prácticas saludables de manufactura.

La próxima fecha será:

Viernes 17 de octubre – 15:30 hs. en la Escuela Secundaria Técnica “Facultad de Ciencias de la Alimentación” – UNER.

Estos talleres están diseñados para brindar herramientas que fortalezcan la alimentación saludable y fomenten el emprendedurismo en el sector alimenticio de la ciudad.

 