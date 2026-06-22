Comenzó el invierno con una semana fresca en Concordia y la región: ¿Cuándo será el día más frío?

A pesar del frío, la estabilidad atmosférica dominará el panorama, limitando el desarrollo de precipitaciones y garantizando tardes con presencia de sol.

Lunes: La semana comenzó con una mínima de 7°C y se espera una máxima de 15°C. Durante la mañana no se descartan algunas lluvias aisladas (hay un 40% de probabilidad), pero hacia la tarde las condiciones mejorarán con la aparición del sol y cielo algo nublado. La humedad se ubica en el 93%, la presión es de 1012.9 hPa y los vientos soplan del sudoeste a 10 km/h.

Martes: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia un marcado descenso, con una temperatura mínima de 5°C y una máxima que llegará a los 13°C, con cielo algo nublado.

Miércoles: Continuará enfriándose el ambiente, previéndose una mínima de 4°C y una máxima de 12°C, con cielo parcialmente nublado.

El pico de aire polar se sentirá con fuerza el próximo jueves, jornada que se consagrará como la más fría de la semana. Para ese día se proyecta una temperatura mínima de apenas 3°C y una máxima de 12°C. A pesar del rigor del termómetro, se anticipa un día con bastante presencia de sol.

El cierre de la semana laboral traerá un leve respiro. Para el viernes se espera un leve ascenso de las temperaturas, con una mínima de 8°C y una máxima más agradable que alcanzará los 16°C, bajo un cielo algo nublado y sin probabilidad de lluvias.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas