Comenzó el programa capacitar 2026 destinado a emprendedores de Concordia

El primer encuentro, correspondiente al taller de “Packaging e Imagen”, se llevó a cabo con cupo completo, reflejando el gran interés de los emprendedores de Concordia en seguir profesionalizando sus proyectos y potenciando sus oportunidades de crecimiento.

El programa tiene como objetivo brindar conocimientos clave en áreas fundamentales para el desarrollo de los emprendimientos, tales como costos y fijación de precios, medios de pago, documentación comercial, educación financiera, marketing, ventas, fotografía y construcción de marca.

Las capacitaciones se desarrollan en la Sala de Capacitaciones Laborales del Centro Cívico de Concordia, un espacio diseñado para el aprendizaje, el intercambio de experiencias y la construcción de redes entre emprendedores.

CRONOGRAMA DE PRÓXIMOS TALLERES

13/05 – Documentación Comercial

17/06 – Marketing para Emprendedores

15/07 – Medios de Pago

12/08 – Educación Financiera

16/09 – Costos y Fijación de Precios

14/10 – Fotografía

El Subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg, destacó que “el inicio del programa con más de 70 emprendedores demuestra que en Concordia hay una fuerte vocación por crecer, capacitarse y apostar al trabajo genuino. Desde el Estado acompañamos con herramientas concretas que permiten ordenar, profesionalizar y hacer sostenibles los proyectos”.

Por su parte, el Director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, remarcó que “estos espacios de formación no solo brindan conocimientos técnicos, sino que también generan vínculos, intercambio de experiencias y fortalecen la comunidad emprendedora local, que es clave para el desarrollo económico de la ciudad”.

Este programa se lleva adelante en el marco del “Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario”, dentro de una estrategia integral que busca fortalecer el crecimiento de Concordia a través de la formación, la generación de empleo y el acompañamiento a los distintos sectores productivos.

Desde la organización señalaron a 7Paginas, que el Programa Capacitar 2026 continuará durante todo el año, consolidándose como una política pública que impulsa la formalización, mejora la gestión y potencia las oportunidades de crecimiento de los emprendedores.

De esta manera, Concordia sigue apostando al desarrollo emprendedor, entendiendo que la capacitación es una herramienta fundamental para generar empleo, valor agregado y crecimiento sostenible en la comunidad.