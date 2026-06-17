Comenzó en el departamento Concordia la campaña de vacunación para las comunidades educativas

Se puso en marcha en el departamento Concordia una importante campaña de vacunación destinada a las comunidades educativas, una iniciativa impulsada por el Nodo de Inmunizaciones Departamental en articulación con la Dirección Departamental de Escuelas y los Centros de Salud de cada área programática, en el marco del Programa de Salud Integral.

La propuesta tiene como objetivo acercar los servicios de salud a los establecimientos educativos para facilitar el acceso a las vacunas y fortalecer la prevención de enfermedades inmunoprevenibles entre estudiantes, docentes y personal de las instituciones.

La referente departamental de Inmunizaciones, licenciada Rocío Álvarez, explicó que la campaña busca garantizar la protección contra enfermedades como sarampión, rubéola, paperas, varicela, neumococo, tos convulsa e influenza, entre otras patologías prevenibles mediante la vacunación.

En el caso de los estudiantes, las acciones están dirigidas principalmente a niños y niñas pertenecientes a las cohortes 2015 y 2021, con el objetivo de completar los esquemas obligatorios del Calendario Nacional de Vacunación. Asimismo, se realiza la actualización de esquemas incompletos detectados durante los controles sanitarios.

La estrategia también contempla la vacunación del personal docente y no docente, mediante la aplicación de dosis correspondientes al esquema del adulto, incluyendo vacunas contra Hepatitis B, Difteria-Tétanos y Antigripal.

Desde el Nodo de Inmunizaciones destacaron que esta modalidad territorial permite optimizar el seguimiento sanitario de los alumnos y, al mismo tiempo, cuidar la salud de los educadores en sus propios lugares de trabajo, facilitando el acceso a las vacunas y promoviendo una mayor cobertura.

Finalmente, las autoridades sanitarias recordaron a la población la importancia de mantener actualizado el carnet de vacunación e invitaron a las familias a acercarse al Centro de Salud más cercano para verificar los esquemas y completar las dosis que sean necesarias.

La campaña continuará desarrollándose en distintos establecimientos educativos del departamento durante las próximas semanas, reforzando las acciones de prevención y promoción de la salud en toda la comunidad escolar.

Con información de Ignacio Iriarte

Redaccion de 7Paginas