Lunes 12 de enero de 2026
Comenzó en Federación el régimen de regularización de construcciones clandestinas

La Municipalidad de Federación informó que ya se encuentra vigente la Ordenanza Nº 2607/25, a través de la cual se puso en marcha un Régimen de Regularización de Edificaciones Clandestinas y/o realizadas en contravención a la normativa vigente dentro del ejido municipal.
Según se indicó a 7Paginas, este régimen representa una oportunidad excepcional para que los vecinos puedan regularizar construcciones que fueron ejecutadas sin el correspondiente permiso de obra, permitiendo así normalizar la situación técnica, documental y tributaria de los inmuebles.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la iniciativa apunta a ordenar el crecimiento urbano de la ciudad, brindando a los propietarios la posibilidad de adecuar sus edificaciones a las exigencias legales, evitando futuras sanciones y facilitando la correcta registración de las mismas.

Las personas interesadas en adherirse al régimen o en recibir mayor información y asesoramiento deberán dirigirse a la Oficina de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Federación, donde se los orientará sobre los requisitos, plazos y el procedimiento a seguir para la regularización correspondiente.