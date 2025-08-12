Comenzó la 4° cohorte de la capacitación en habilidades blandas para agentes municipales de Concordia

Días atrás dio inicio a la 4° Cohorte de la Capacitación en Habilidades Blandas para Agentes Municipales, un programa formativo que continúa consolidándose como una herramienta clave para el desarrollo personal y profesional del personal municipal.

En esta oportunidad, los participantes son agentes pertenecientes al área de la Secretaría de Salud, quienes recibirán entrenamiento enfocado en comunicación efectiva, autoconocimiento y resolución de conflictos, competencias esenciales para la atención y el trabajo en equipo.

La capacitación consta de cuatro clases presenciales, dictadas por integrantes del valioso equipo de la Dirección de Innovación, que depende de la UEPE. Todos ellos son profesionales especialistas en la temática y cuentan con una marcada trayectoria en la formación de talento, lo que garantiza una experiencia de aprendizaje de alto nivel.

La propuesta tiene como objetivo principal potenciar las capacidades interpersonales de los agentes municipales, favoreciendo un ambiente de trabajo más colaborativo y generando un impacto positivo en el trato diario con la ciudadanía. De esta manera, se busca no solo mejorar la eficiencia interna, sino también fortalecer la imagen y la confianza de la comunidad hacia la gestión pública.

Esta iniciativa forma parte de un ciclo de capacitaciones internas que la Municipalidad de Concordia viene desarrollando desde el mes de abril y que ya cuenta con más de cien agentes formados.

La propuesta es fruto del trabajo conjunto entre la DIEC y el CMAP, reafirmando el compromiso con la profesionalización y modernización del servicio público en la ciudad.