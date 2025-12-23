Comenzó la inscripción para el traslado de trabajadores frutícolas de Concordia a Río Negro y Neuquén

El operativo está destinado a facilitar el traslado de mano de obra local hacia las zonas productivas del sur del país, brindando una alternativa organizada y segura para quienes ya cuentan con convocatoria laboral. En total, se habilitará un cupo limitado de 240 personas, por lo que se recomienda a los interesados realizar el trámite con antelación.

La inscripción se llevará a cabo desde el 29 de diciembre y hasta completar el cupo disponible, en el horario de 8 a 12, en las oficinas de la Dirección de Empleo, ubicadas en el primer piso del Centro Cívico de Concordia, en la intersección de Pellegrini y Mitre.

Según se informó oficialmente, las salidas de los colectivos están programadas desde la Terminal de Ómnibus de Concordia los días 9, 11, 12 y 14 de enero de 2025, de acuerdo al cronograma establecido para el traslado de los trabajadores.

Para completar la inscripción, los postulantes deberán presentar fotocopias de la siguiente documentación: DNI, recibo de sueldo correspondiente a empleos en Río Negro o Neuquén, y constancia o telegrama de convocatoria emitido por la empresa contratante.

Desde el municipio recordaron a 7Paginas, que los cupos son limitados y que únicamente podrán inscribirse quienes concurran personalmente en los días, horarios y lugar establecidos, cumpliendo con la totalidad de los requisitos solicitados. La iniciativa busca acompañar a los trabajadores frutícolas de Concordia, garantizando condiciones ordenadas para su traslado y acceso al empleo temporario.