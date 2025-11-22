Comenzó la primera edición de “Sabores de Concordia y la Región” con el torneo Federal de Chefs mas importante del país

Un evento que busca posicionarse en la agenda gastronómica local

Durante el acto inaugural, autoridades municipales, representantes de entidades gastronómicas y organizadores coincidieron en destacar que esta primera edición busca fortalecer la actividad turística, impulsar la economía local y visibilizar el trabajo de quienes construyen la identidad culinaria del territorio.

Además de los stands gastronómicos, espectáculos y actividades para toda la familia, el evento fue sede de uno de los certámenes más importantes del país: el Torneo Federal de Chefs, organizado por FEHGRA.

Concordia obtuvo el pase a la final nacional del Torneo Federal de Chefs

En el marco de la feria se desarrolló la instancia clasificatoria regional, donde compitieron dos equipos integrados por Maxi Ceballos, representando a Concordia y Diego Lorenzatto, representando a Chajarí.

Un jurado integrado por cocineros y referentes nacionales evaluó las presentaciones, preparadas exclusivamente con productos locales como nuez, miel, arándanos y pescado de río. Tras una competencia reñida, el equipo de Concordia se consagró ganador y representará a la región en la gran final nacional de Hotelga, la exposición gastronómica más importante de Latinoamérica.

Emoción y agradecimientos: las voces del acto inaugural

El primero en tomar la palabra fue el chef concordiense Mauricio Goñé, impulsor de la llegada del torneo a la ciudad. Visiblemente emocionado, destacó el enorme trabajo realizado, “Desde que arrancamos este sueño con Laureano y el equipo del EMCONTUR parecía lejano, y hoy es una realidad. Agradezco a FEHGRA, a los productores locales y a los cocineros que ponen el cuerpo todos los días. La gastronomía es un trabajo duro y muchas veces detrás de escena”.

Goñé también valoró la presencia de colegas de la región y el uso de productos autóctonos, celebrando que Concordia pueda posicionarse en el mapa gastronómico nacional.

El presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica, Carlos Saure, remarcó la importancia de traer por primera vez el torneo a Concordia, “Para nosotros es un paso adelante. Promocionar los productos de la región es fundamental, y esperamos que el próximo año haya aún más participantes”.

Por su parte, Leandro Lapiduz, coordinador regional NEA de FEHGRA, celebró que la sede Concordia alcanzara uno de sus objetivos más importantes, “Para nosotros es un sueño cumplido. Nuestra ciudad será protagonista en Hotelga y eso es un orgullo para toda la región”.

También habló el vicepresidente de FEHGRA Carlos Mellano quien puso el foco en el valor cultural del certamen, “No se trata solo de ganar, sino de jerarquizar el producto, la artesanía culinaria y la identidad. Argentina tiene una de las gastronomías más variadas del mundo y debemos seguir motivando a todos los cocineros”.

Finalmente, el presidente ejecutivo del EMCONTUR, Laureano Schvartzman, destacó que el evento permite “poner en valor la identidad productiva regional” y visibilizar el talento gastronómico.

Azcué: “Este es el primero, pero lo vamos a continuar”

El cierre estuvo a cargo del intendente Francisco Azcué, quien subrayó el trabajo articulado entre el sector privado, las instituciones y el Estado, “Estamos creando condiciones para que el privado invierta, apueste y elija nuestra ciudad. El turismo necesita de todos”.

Azcué hizo especial hincapié en el rescate de la identidad regional presente en cada plato elaborado, y señaló que el objetivo es dar continuidad al evento, “Les propongo que la semana próxima ya empecemos a trabajar para que el año que viene salga aún mejor. Concordia tiene talento y un enorme potencial”.

Fuente y redacción de 7Paginas