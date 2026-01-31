Comenzó la primera etapa de los trabajos de reparación de la Ruta Nacional A015

Según se detalló a 7Paginas, las tareas apuntan a atender un problema estructural grave que presenta la calzada, priorizando la recuperación de la transitabilidad en un sector estratégico para la región. La Ruta A015 registra un alto volumen de tránsito diario, no solo de vecinos de Concordia, sino también de transporte internacional y camiones, flujo que se incrementa notablemente durante esta época del año.

Desde la empresa concesionaria destacaron que estas acciones permiten optimizar el desplazamiento vehicular y reducir riesgos, contribuyendo a un tránsito más seguro y ordenado para todos los usuarios.

Los trabajos realizados forman parte de un plan progresivo de mejoras, mediante el cual se continúa evaluando el estado general del corredor vial, con el objetivo de definir las próximas etapas de intervención que permitan una recuperación integral de la ruta.