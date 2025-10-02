7PAGINAS

Jueves 2 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Comenzó la repavimentación de la arteria más importante del oeste de Concordia

Con una inversión que supera los 700 millones de pesos y financiada íntegramente con fondos municipales, se puso en marcha la obra de repavimentación de calle Paula Albarracín, entre calles España y Presidente Illia. Se trata de una de las arterias más transitadas de la zona oeste de Concordia, cuya intervención forma parte del plan de infraestructura anunciado por el intendente Francisco Azcué, que demandará en total 1.500 millones de pesos, equivalentes a cerca de un millón de dólares.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Detalles de la obra

Según lo informado a 7Paginas, los trabajos abarcarán 16.000 m2 de superficie e incluyen la delimitación de baches, fresado de la carpeta asfáltica en mal estado, preparación del suelo y posterior aplicación de una carpeta de concreto asfáltico. Además, la obra contempla la reconstrucción completa de badenes para mejorar el escurrimiento de aguas superficiales.

Durante su recorrida por el lugar, el intendente Azcué expresó, “Esta es una obra muy esperada por los vecinos y que se está haciendo con fondos 100 % municipales. A esto se suma la repavimentación de calles Juventud Unida y Dr. Sauré, donde ya estamos avanzando con las licitaciones. Estamos poniendo los recursos en las calles, en infraestructura, lo que la gente nos pide. Con una administración ordenada y eficiente, estamos demostrando que se pueden concretar obras que mejoren la calidad de vida de los concordienses”.

Benito Legerén: Juventud Unida también será repavimentada

El próximo 9 de octubre se abrirán las ofertas para la repavimentación de calle Juventud Unida, en el barrio Benito Legerén, entre Avenida de los Trabajadores y Avenida José Ignacio Rucci.

En esta obra se proyecta la reconstrucción completa del paquete estructural, con fresado de la capa asfáltica, base de suelo cemento, construcción y reconstrucción de badenes y tramos de cordón cuneta. El presupuesto oficial supera los 160 millones de pesos y la intervención abarcará más de 3.000 m2.