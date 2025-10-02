Comenzó la repavimentación de la arteria más importante del oeste de Concordia

Detalles de la obra

Según lo informado a 7Paginas, los trabajos abarcarán 16.000 m2 de superficie e incluyen la delimitación de baches, fresado de la carpeta asfáltica en mal estado, preparación del suelo y posterior aplicación de una carpeta de concreto asfáltico. Además, la obra contempla la reconstrucción completa de badenes para mejorar el escurrimiento de aguas superficiales.

Durante su recorrida por el lugar, el intendente Azcué expresó, “Esta es una obra muy esperada por los vecinos y que se está haciendo con fondos 100 % municipales. A esto se suma la repavimentación de calles Juventud Unida y Dr. Sauré, donde ya estamos avanzando con las licitaciones. Estamos poniendo los recursos en las calles, en infraestructura, lo que la gente nos pide. Con una administración ordenada y eficiente, estamos demostrando que se pueden concretar obras que mejoren la calidad de vida de los concordienses”.

Benito Legerén: Juventud Unida también será repavimentada

El próximo 9 de octubre se abrirán las ofertas para la repavimentación de calle Juventud Unida, en el barrio Benito Legerén, entre Avenida de los Trabajadores y Avenida José Ignacio Rucci.

En esta obra se proyecta la reconstrucción completa del paquete estructural, con fresado de la capa asfáltica, base de suelo cemento, construcción y reconstrucción de badenes y tramos de cordón cuneta. El presupuesto oficial supera los 160 millones de pesos y la intervención abarcará más de 3.000 m2.