Comenzó la venta de bonos y entradas para la fiesta nacional de la Citricultura

El bono contribución, por las tres noches, tiene un valor de $20.000 pesos y se participa por el sorteo de los siguientes premios: Un automóvil VW Polo Track MY 2025; un viaje a Brasil para dos personas y un TV Led de 65”.

La entrada general por día es de $9.000, sin acceso a los sorteos. Las sillas tienen un costo de $15.000 (por orden de llegada). Jubilados abonan un 50% del valor de las entradas diarias. Menores de 12 años ingresarán gratis.

PUNTOS DE VENTA

Quienes deseen adquirir el bono, las entradas generales o las sillas, puedan acercarse a los siguientes puntos de venta:

Plaza 25 de Mayo (Urquiza y Mitre) de 9 a 13 horas y de 18 a 20:30 horas.

En Consumax, en horario comercial, en las siguientes sucursales: San Martín 29; San Martín 31; Entre Ríos 780; Tavella 1648.

PREINSCRIPCIONES DE EMPRENDEDORES, ARTESANOS Y FOOD TRUCKS

También se informa que están abiertas, hasta el miércoles 26 de noviembre, las preinscripciones para emprendedores, artesanos y food trucks.

Food Trucks: Solo se aceptarán aquellos que cuenten con todas las habilitaciones necesarias para operar y que cumplan con los requisitos legales vigentes. La autorización será exclusivamente para la venta de alimentos. No se permitirá la venta de bebidas dentro de este predio.

Formulario de preinscripción: https://forms.gle/mm1ptpfJercRk8nNA

Emprendedores (productos no artesanales): Deben contar con un gazebo de 3 x 3 metros. En caso de necesitar un espacio mayor deben aclararlo en el campo de observaciones al completar el formulario.

Formulario de preinscripción: https://forms.gle/8RoBEiQsbJbctH1z8

Artesanos: Deben contar con un gazebo de 3 x 3 metros. En caso de necesitar un espacio mayor deben aclararlo en el campo de observaciones al completar el formulario.

Formulario de preinscripción: https://forms.gle/gXFbF8Xg8Rb4wqZJA

Importante: Todos los formularios son de preinscripción. La participación queda sujeta a disponibilidad y confirmación posterior.