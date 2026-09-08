Comerciantes y vecinos de Salto marcharon por mayor seguridad y reclamaron medidas contra la delincuencia

Comerciantes y vecinos de la ciudad uruguaya de Salto se movilizaron este lunes para reclamar mayores medidas de seguridad ante la creciente preocupación por los hechos delictivos registrados en la ciudad.

La convocatoria, definida como una marcha pacífica, reunió a vecinos y comerciantes que manifestaron estar cansados de sufrir robos y reclamaron respuestas concretas por parte de las autoridades.

La concentración comenzó alrededor de las 13 horas en Plaza Artigas. Desde allí, los manifestantes marcharon por calle Uruguay atravesando el centro de la ciudad hasta llegar a la zona de Plaza 33, donde la movilización culminó frente a la Fiscalía.

En ese lugar se dio lectura a un documento que reunió los principales reclamos de los comerciantes y vecinos autoconvocados.

“Estamos cansados de que nos roben”

Entre los planteos expresados durante la convocatoria, los participantes reclamaron una mayor respuesta frente a los hechos de inseguridad y pidieron que las autoridades actúen con mayor firmeza ante quienes cometen delitos.

Varios comerciantes señalaron que están cansados de ser víctimas de robos y consideraron necesario avanzar con medidas que permitan combatir la delincuencia.

Los manifestantes reclamaron además penas más severas y solicitaron respuestas tanto a las autoridades policiales como a la Fiscalía Departamental.

La marcha se desarrolló de manera pacífica y volvió a poner en el centro del debate la preocupación existente en distintos sectores de la sociedad salteña por la inseguridad y la reiteración de hechos contra comercios y propiedades particulares.

Con la movilización, comerciantes y vecinos buscaron hacer visible su reclamo y solicitar a las autoridades medidas concretas que permitan brindar una mayor seguridad a quienes viven y trabajan en la ciudad.

Redaccion de 7Paginas