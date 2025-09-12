7PAGINAS

Viernes 12 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Comercios de Concordia del rubro alimenticio que no cuenten con habilitación bromatológica serán clausurados

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, informó a 7Paginas, que todos los comercios vinculados al rubro alimenticio deberán contar con la habilitación bromatológica correspondiente para poder funcionar. Aquellos que aún no hayan iniciado el trámite deberán regularizar su situación de manera inmediata, ya que de lo contrario podrán ser multados, sancionados o clausurados.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El trámite se puede realizar de forma sencilla mediante la ventanilla única online, disponible en el sitio oficial concordia.gob.ar, o personalmente en la Dirección de Inspección General, ubicada en Mitre 76.

Quienes requieran mayor información sobre los requisitos y condiciones que deben reunir los establecimientos del sector, pueden acercarse a las oficinas de Bromatología en Roque Sáenz Peña 225, 2° piso, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, o comunicarse al teléfono 345 429 1516.

Desde el municipio recordaron que mantener la actividad en regla no solo evita sanciones, sino que también garantiza el cumplimiento de las normativas vigentes y la protección de la salud de los consumidores.