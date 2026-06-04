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Miércoles 3 de junio de 2026
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Comida solidaria en una parrilla de Concordia: “Don Homerone” abre sus puertas sin preguntas ni vergüenza

Concordia se prepara para una nueva jornada de solidaridad este jueves 4 de junio. Desde las 20hs, la parrilla Don Homerone realizará una “Comida Solidaria” en San Lorenzo Oeste esquina H. Primo, destinada a vecinos que estén atravesando un momento difícil.
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Redacción 7Paginas

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La iniciativa lleva el nombre de “Homerito”, el hijo de los dueños del local. Con una foto suya al frente de la convocatoria, los organizadores transmiten el mensaje que impulsa la acción: “Mi mami y mi papi me enseñan que compartir es una forma de dar amor”.

El punto central de la propuesta es el acceso sin condiciones. Según el flyer difundido en redes, “Si estás pasando un momento difícil o conocés a alguien que necesite, acercate. Acá te esperamos con respeto y buena onda. Para todos. Sin vergüenza. Sin preguntar nada. Los más necesitados serán bienvenidos”.

La parrilla, ubicada en zona oeste de la ciudad, informó que a través de su Instagram @don_homerone_parrilla irá publicando los días y horarios en que se repetirá la comida solidaria.

Gestos como este se multiplican en Concordia en un contexto económico complejo, donde comedores, parrillas y vecinos organizan ollas y viandas para acompañar a quienes más lo necesitan. En el caso de Don Homerone, el foco está puesto en cuidar la dignidad: comer bien, sin tener que dar explicaciones.

Por Exequiel Bond