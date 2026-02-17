Comienza el juicio contra Ruiz Orrico, esposo de una alta funcionaria de la justicia de Concordia, acusado de causar la muerte de cuatro trabajadores

El debate está previsto que se desarrolle a lo largo de ocho jornadas, en las que el tribunal deberá determinar la responsabilidad penal del exfuncionario, quien al momento del hecho registraba 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho

El trágico episodio se produjo en la madrugada del 20 de junio de 2024 sobre la ruta provincial 39. Las víctimas fueron los hermanos Lucas (26) y Brian Izaguirre (32), Leandro Almada (33) y Axel Rossi (23), quienes habían salido desde Basavilbaso con destino al Frigorífico Fadel, en Pronunciamiento, donde debían ingresar a trabajar a las 6 de la mañana.

Los cuatro se trasladaban en un Chevrolet Corsa en sentido oeste-este cuando, alrededor de las 5:30, fueron impactados de frente por un Volkswagen Passat perteneciente a la flota oficial provincial, conducido por Ruiz Orrico, que circulaba en sentido contrario.

De acuerdo a la investigación, el acusado se cruzó de carril mientras manejaba bajo los efectos del alcohol, sin que el Corsa tuviera posibilidad de maniobra. Los cuatro ocupantes murieron en el acto.

Proceso y controversia

Ruiz Orrico sufrió lesiones de consideración, pero logró recuperarse. Transitó el proceso judicial en libertad, aunque con medidas de restricción, situación que generó fuertes cuestionamientos por parte de los familiares de las víctimas, quienes denunciaron un presunto trato preferencial.

Las suspicacias apuntaron a que el imputado es esposo de Evangelina Bruzzo, vocal de la Sala de Casación Penal de Concordia.

El acusado, exdirigente del PRO y empresario ganadero vinculado a la Sociedad Rural, había competido por la intendencia de Concepción del Uruguay. Tras conocerse el hecho, el gobernador Rogelio Frigerio le solicitó la renuncia al cargo.

Rechazo a una oferta económica

En los días previos al inicio del juicio, la defensa ofreció una reparación económica de 150 millones de pesos a las familias en concepto de “daño moral”, con el objetivo de evitar el debate oral y una eventual condena. La propuesta fue rechazada.

“Para ningún ser humano la vida de un hijo tiene precio. Le preguntaría a este homicida qué precio les pondría él a sus hijos”, expresó Lorena Dubini, madre de los hermanos Izaguirre.

El juicio, que genera fuerte expectativa pública, buscará establecer responsabilidades en uno de los hechos viales más graves registrados en la provincia en los últimos años.