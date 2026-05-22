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Jueves 21 de mayo de 2026
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Comienza el ruido en el autódromo de Concordia

La actividad comenzará el viernes 22 con la apertura del autódromo a las 7. Desde las 10 hasta las 18 se desarrollarán las pruebas comunitarias aranceladas para las categorías CEE y Fórmula 3 Entrerriana. Además, entre las 16:30 y las 20:30 se realizará la pretécnica y administrativa de la Competición Especial Entrerriana.
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El sábado 23 será el turno de los entrenamientos y clasificaciones. Las reuniones de pilotos comenzarán a las 8 para las categorías CEE Clase 2 y Fórmula Entrerriana, mientras que a las 8:30 será el encuentro correspondiente a CEE Clase 1 y Clase 3.

Durante toda la jornada se llevarán adelante entrenamientos oficiales y tandas clasificatorias para todas las categorías. La actividad del sábado cerrará a las 17:15 con la final de Fórmula 3 Entrerriana, pactada a 14 vueltas.

El domingo 24 se disputarán las series y finales. Las competencias comenzarán desde las 8:30 con las series del TC 850 y continuarán con las demás categorías durante la mañana.

Las finales quedaron programadas de la siguiente manera:

  • TC 850: 12:15
  • Fórmula 3 Entrerriana: 12:55
  • CEE Clase 2: 13:35
  • Fórmula Entrerriana: 14:15
  • CEE Clase 1: 14:55
  • CEE Clase 3: 15:35

La programación reunirá a pilotos y equipos de distintos puntos de la provincia, en una nueva fecha del calendario automovilístico entrerriano.

 

PRECIO DE ENTRADAS

Las autoridades del Autódromo confirmaron que los precios de entradas serán los siguientes:

Entrada General: $ 10.000.

Jubilados: $ 5.000.

Menores: $ 5.000.

Vehículo: $ 5.000.

Motorhome: $ 60.000.

Por Edgardo Perafan