Comienza en Concordia la XXXII Fiesta Provincial del Inmigrante

Como cada año, el evento ofrecerá una amplia grilla de actividades artísticas y culturales, el tradicional patio gastronómico con comidas típicas de distintas colectividades, el desfile evocativo y la elección de las soberanas. Todas las jornadas tendrán entrada libre y gratuita, y el cronograma podrá sufrir modificaciones en caso de mal tiempo.

Programación

Viernes 7 de noviembre:

A partir de las 19 horas se habilitará el patio gastronómico, mientras que la inauguración oficial se realizará a las 20 horas. Desde las 21 horas, el escenario mayor presentará a Agrupación Alas de Mi Patria, Ballet IUC, Humberto Ruiz Moreno, Bauti Giménez y su conjunto, Ballet Búlgaro Rodina (Chaco), Viviana Prado y Camila Rizo Avellaneda, participante de La Voz Argentina.

Sábado 8 de noviembre:

El patio de comidas abrirá a las 19 horas, y desde las 20 se presentarán Alas de Mi Patria, Ballet Tanzer Freunde (Santa Fe), Ballet Watani, Ballet Netzaj (Buenos Aires), Ballet de España Vengo (Buenos Aires), Ballet Terra Nostra, Ballet Rondina (Las Breñas, Chaco), Banda Misturando Samba y Pagode y Banda Milenium. Durante la noche se realizará la elección y coronación de la Reina Provincial del Inmigrante.

Domingo 9 de noviembre:

La última jornada abrirá el patio gastronómico a las 16 horas, y a las 18 tendrá lugar el Desfile Evocativo, con la presentación de las nuevas soberanas.

Sobre el escenario se presentarán el Ballet Municipal de Ubajay, Ballet Francés, Grupo A Bailar, Ballet Piccoli di Terra Nostra, Ballet Gazte Lurra, Ballet Unsere Lustigen Tanzer, Ballet Nossas Raízes, Agrupación Sentir Nacional y Banda La Rocola.