Comienza en el Hospital Masvernat el plan provincial de vacunación contra el dengue

La estrategia, impulsada por el Ministerio de Salud de Entre Rios a través de la Dirección General de Epidemiología, apunta en esta primera instancia a personas de entre 15 y 39 años que hayan padecido la enfermedad. Posteriormente, el esquema se extenderá progresivamente a otras localidades de la provincia.

Vacunación focalizada y dosis disponibles

La vacunación contra el dengue forma parte de una estrategia nacional destinada a jurisdicciones con mayor incidencia de casos. En las últimas semanas, Entre Ríos recibió 2.000 dosis de la vacuna Qdenga —que requiere un esquema de dos aplicaciones— las cuales se suman a las ya aplicadas durante el período 2024/2025.

Para el inicio de esta etapa en Concordia, el vacunatorio del Hospital Masvernat recibió 600 dosis, teniendo en cuenta que la ciudad fue identificada como prioritaria por sus antecedentes de casos confirmados.

Quiénes pueden acceder

Desde el nosocomio se aclaró que la convocatoria no está dirigida a toda la comunidad, sino a una población objetivo específica:

Personas que hayan tenido dengue y estén notificadas en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. En este caso, la Dirección General de Epidemiología proporcionó el listado correspondiente.

Personas que hayan padecido la enfermedad pero no estén notificadas, quienes deberán presentar un certificado médico que indique la fecha de inicio de síntomas.

Quienes cumplan con estos requisitos deberán presentarse en el vacunatorio del Hospital Masvernat, a partir del miércoles 18 de febrero, en el horario de 8 a 16, con documentación que acredite identidad. Desde la institución informaron que no se realizará convocatoria personalizada, por lo que no se enviarán mensajes ni se efectuarán llamados telefónicos.

Finalmente, se recordó que, si bien la vacuna reduce el riesgo de desarrollar formas graves de dengue, no reemplaza las medidas preventivas. La eliminación de criaderos de mosquitos, el uso de repelente y la consulta médica temprana ante síntomas continúan siendo fundamentales para el control de la enfermedad.

Con información de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas