Comienza en el Senado el debate por la reforma previsional

El debate se desarrollará en forma conjunta entre las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, donde funcionarios provinciales, representantes sindicales y distintos actores vinculados al sistema jubilatorio expondrán sus posiciones sobre una iniciativa que busca modificar aspectos centrales del régimen previsional entrerriano.

Funcionarios y gremios abrirán la ronda de exposiciones

La primera jornada de debate comenzará este miércoles a partir de las 9 de la mañana con la presencia del presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, y del ministro de Economía, Fabián Boleas, quienes tendrán a su cargo la defensa técnica y política del proyecto enviado por el gobernador Rogelio Frigerio.

Por la tarde, desde las 15 horas, será el turno de los sindicatos docentes. Expondrán Abel Aníbal Antivero, secretario general de AGMER; Jorge Andrés Besel, de AMET; Mirta María Raya, de UDA; y Alejandra Frank, titular de SADOP.

La actividad continuará el jueves desde las 9 horas con la participación de representantes de otros gremios estatales. Entre ellos estarán Oscar Muntes, de ATE; José Allende, de UPCN; José María Segura, de la Asociación Judicial de Entre Ríos; Sergio Almeida, de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos; y Bibiana Starck, de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.

Un sistema con fuerte déficit

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno provincial sostiene que la reforma busca garantizar la sustentabilidad del sistema previsional y proteger tanto a los actuales beneficiarios como a los futuros jubilados.

Según los datos oficiales incorporados en la iniciativa, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos cuenta actualmente con 66.222 beneficiarios, entre jubilados, pensionados y personas alcanzadas por regímenes especiales, mientras que el número de aportantes asciende a 120.592 trabajadores activos.

El informe señala que el 38% de los beneficiarios pertenecen al sector docente, el 27% a la administración central, el 11,5% a la Policía y el 11,7% al sector municipal.

Uno de los aspectos que más preocupa al Ejecutivo es el déficit operativo que registra el organismo. Durante el primer trimestre de 2026, los aportes personales y patronales alcanzaron los 196.266 millones de pesos, mientras que las erogaciones destinadas al pago de jubilaciones y pensiones llegaron a 331.867 millones.

Esto generó un déficit de 135.601 millones de pesos en apenas tres meses, equivalente a unos 45.200 millones mensuales que debieron ser cubiertos por el Tesoro provincial.

Según los cálculos oficiales, de los 1.546.874 pesos promedio que percibió cada jubilado o pensionado durante ese período, aproximadamente 681.059 pesos fueron financiados directamente con recursos provinciales.

Emergencia previsional y nuevos aportes

Uno de los puntos centrales del proyecto es la declaración de la emergencia económica y financiera del sistema previsional provincial hasta el 31 de diciembre de 2027, con posibilidad de prórroga.

La iniciativa también establece un aporte personal extraordinario para trabajadores activos con salarios superiores a los 3 millones de pesos mensuales. El esquema prevé una escala progresiva que aumenta un punto porcentual por cada millón de pesos adicional, hasta alcanzar un máximo del 8% para remuneraciones superiores a los 16 millones de pesos.

Además, se propone incrementar en un 3% los aportes patronales de manera excepcional.

Cambios en la edad jubilatoria

Otro de los aspectos más relevantes del proyecto se refiere a la edad de acceso a la jubilación.

La propuesta establece que quienes ya se encuentran dentro del sistema previsional mantendrán las condiciones actuales, mientras que los nuevos trabajadores que comiencen a aportar después de la entrada en vigencia de la ley deberán jubilarse a los 68 años de edad y acreditar 35 años de servicios.

No obstante, el texto prevé una implementación gradual. La nueva edad comenzará a regir recién cinco años después de sancionada la ley y se incrementará progresivamente a razón de seis meses por año hasta alcanzar la edad establecida.

También se contempla un aumento gradual de los años de aportes requeridos para acceder al beneficio jubilatorio.

Un debate que promete generar controversias

La iniciativa abre una discusión profunda sobre el futuro del sistema previsional entrerriano y ya genera expectativas tanto en el ámbito político como sindical.

Mientras el Gobierno sostiene que las modificaciones son necesarias para evitar el agravamiento del déficit y garantizar la continuidad del sistema, distintos sectores gremiales anticipan cuestionamientos a algunos de los cambios propuestos.

Con el inicio de las exposiciones en comisión, el Senado comenzará a transitar una discusión que promete convertirse en uno de los debates legislativos más importantes del año en Entre Ríos.

Con información de Entre Ríos Ahora

Redaccion de 7Paginas