Comienza este martes en Chajarí un juicio por jurados por abuso sexual con acceso carnal

El proceso corresponde al legajo caratulado “Q. J. E. s/Abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso real”.

Durante la jornada de este lunes se realizó la selección de los ciudadanos que integrarán el jurado popular. Los integrantes recibieron las instrucciones preliminares correspondientes y también observaron el video explicativo en el marco de la aplicación de la Ley Micaela.

La jueza técnica a cargo del debate será la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Clara Mondragón Pafundi.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Mauro Jaume Blanco y la fiscal Evelina Espinosa, quienes tendrán a su cargo la acusación durante el juicio.

La defensa del imputado estará a cargo del abogado Eduardo Daniel Gerard. El acusado llega a esta instancia del proceso cumpliendo arresto domiciliario.

Este será, según supo 7Paginas, el juicio por jurados número 156 que se realiza en la provincia de Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal.

Debido a que se trata de una causa vinculada a delitos contra la integridad sexual, el desarrollo del juicio se llevará adelante sin acceso al público, con el objetivo de preservar la intimidad de las personas involucradas