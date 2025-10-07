Comienza la etapa primavera–verano del programa de huertas agroecológicas familiares

Miguel Parra, jefe del Departamento de Economía Social, señaló: “Esta nueva etapa nos permite sumar a barrios que no habían participado antes y continuar fomentando la conexión de las familias con la tierra, la producción sustentable y la autosuficiencia alimentaria. Los recursos que la Municipalidad destina al programa vuelven directamente a los vecinos, fortaleciendo la economía doméstica y los lazos comunitarios.”

El programa busca promover la producción de alimentos saludables y continuará extendiéndose a más barrios de la ciudad, reafirmando el compromiso de la Municipalidad con la sustentabilidad, la participación ciudadana y el bienestar de los vecinos.