7PAGINAS

Martes 7 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Comienza la etapa primavera–verano del programa de huertas agroecológicas familiares

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, dio inicio a la campaña Primavera-Verano del Programa de Huertas Agroecológicas Familiares. En esta primera acción de la nueva etapa, 24 familias del Barrio Tavella Norte recibieron plantines de estación y participaron de capacitaciones sobre técnicas de cultivo y cuidado de las huertas.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Miguel Parra, jefe del Departamento de Economía Social, señaló: “Esta nueva etapa nos permite sumar a barrios que no habían participado antes y continuar fomentando la conexión de las familias con la tierra, la producción sustentable y la autosuficiencia alimentaria. Los recursos que la Municipalidad destina al programa vuelven directamente a los vecinos, fortaleciendo la economía doméstica y los lazos comunitarios.”

El programa busca promover la producción de alimentos saludables y continuará extendiéndose a más barrios de la ciudad, reafirmando el compromiso de la Municipalidad con la sustentabilidad, la participación ciudadana y el bienestar de los vecinos.