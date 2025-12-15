7PAGINAS

Lunes 15 de diciembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Comienza la inscripción presencial para la Maratón Internacional de Reyes

La Maratón Internacional de Reyes empieza a vivir su cuenta regresiva y esta semana dará inicio la inscripción presencial, una instancia clave para quienes todavía no aseguraron su lugar en la prueba atlética más convocante del calendario deportivo de Concordia. Hasta el momento, ya se registran cerca de 2200 inscriptos, cifra que anticipa una nueva edición multitudinaria.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La inscripción presencial se realizará los días miércoles, jueves y viernes, de 17:00 a 22:00 horas, en la Peatonal del Bicentenario, frente al edificio municipal. El valor de participación fue fijado en 35.000 pesos en un solo pago o 40.000 pesos en dos cuotas, ofreciendo alternativas que facilitan el acceso de los corredores.

Desde la organización destacaron que esta instancia representa una oportunidad decisiva para sumarse a una edición que promete ser histórica, con la participación de atletas de Concordia, la región y distintos puntos del país. La Maratón de Reyes no solo es una competencia deportiva de alto nivel, sino también un evento que moviliza a toda la ciudad y se consolida como una verdadera fiesta del deporte.

Cronograma y entrega de kits

Para las distancias de 10K, 5.5K y Mini Reyes, correspondientes a diciembre de 2025, la entrega de kits se realizará los días miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de diciembre, en la Peatonal del Bicentenario, frente a la Municipalidad, en el horario de 19:00 a 22:00.

En tanto, para las mismas categorías en enero de 2026, la entrega se llevará a cabo los días martes 6, miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de enero, también en la Peatonal del Bicentenario, de 19:00 a 22:00 horas.

Por último, los corredores no residentes que participen en las distancias de 10K y 5.5K podrán retirar sus kits el sábado 10 de enero, en el Centro de Convenciones de Concordia, entre las 16:00 y las 19:00 horas.