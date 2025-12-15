Comienza la inscripción presencial para la Maratón Internacional de Reyes

La inscripción presencial se realizará los días miércoles, jueves y viernes, de 17:00 a 22:00 horas, en la Peatonal del Bicentenario, frente al edificio municipal. El valor de participación fue fijado en 35.000 pesos en un solo pago o 40.000 pesos en dos cuotas, ofreciendo alternativas que facilitan el acceso de los corredores.

Desde la organización destacaron que esta instancia representa una oportunidad decisiva para sumarse a una edición que promete ser histórica, con la participación de atletas de Concordia, la región y distintos puntos del país. La Maratón de Reyes no solo es una competencia deportiva de alto nivel, sino también un evento que moviliza a toda la ciudad y se consolida como una verdadera fiesta del deporte.

Cronograma y entrega de kits

Para las distancias de 10K, 5.5K y Mini Reyes, correspondientes a diciembre de 2025, la entrega de kits se realizará los días miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de diciembre, en la Peatonal del Bicentenario, frente a la Municipalidad, en el horario de 19:00 a 22:00.

En tanto, para las mismas categorías en enero de 2026, la entrega se llevará a cabo los días martes 6, miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de enero, también en la Peatonal del Bicentenario, de 19:00 a 22:00 horas.

Por último, los corredores no residentes que participen en las distancias de 10K y 5.5K podrán retirar sus kits el sábado 10 de enero, en el Centro de Convenciones de Concordia, entre las 16:00 y las 19:00 horas.