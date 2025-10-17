7PAGINAS

Viernes 17 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Comienza la venta online de entradas para el Carnaval de Concordia 2026

El Ente Permanente de Carnaval de Concordia anunció que el próximo lunes 20 de octubre, a las 11:00 horas, se pondrán a la venta las primeras entradas para la edición 2026 del Carnaval más pasional del país, marcando un hecho histórico al iniciarse con tanta anticipación.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Según informó el director ejecutivo del Ente, Luis Sánchez a 7Paginas, esta primera etapa incluirá las entradas correspondientes a las noches 1, 2 y 3, permitiendo que el público pueda asegurar su lugar con tiempo para disfrutar de uno de los espectáculos más esperados del calendario cultural argentino. “Queremos que todos puedan organizarse con comodidad y disfrutar desde el primer momento de esta gran fiesta que representa a toda Concordia”, expresó Sánchez.

La venta se realizará a través de la página oficial del Carnaval (www.concordia.gob.ar/carnaval), manteniendo el mismo sistema utilizado en la edición anterior. Además, se habilitará un punto de pago presencial en la oficina de Rentas de la Municipalidad, donde los interesados deberán presentar el cupón de pago emitido previamente desde la web oficial.

Desde el Ente Permanente destacaron que el trabajo para el Carnaval 2026 se viene desarrollando durante todo el año, con el objetivo de ofrecer una edición inolvidable, llena de color, pasión y el talento incomparable de las comparsas, verdadero orgullo e identidad de la ciudad.