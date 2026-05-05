Comienzan a moverse las fichas en el tablero entrerriano

En sus primeras décadas, el poder se repartió entre los dos dirigentes más influyentes del momento: Sergio Alberto Montiel y Jorge Pedro Busti. Así se fue consolidando también una histórica dicotomía territorial entre las dos costas de la provincia: el Paraná y el Uruguay. Esta dinámica convirtió a Entre Ríos, durante muchos años, en un verdadero tablero de estrategia política, similar al juego del Go, donde el objetivo es el control del territorio.

Durante el periodo 2007- 2023 esta lógica cambió. La hegemonía política se concentró en la costa del Uruguay, con dos mandatos consecutivos de Sergio Urribarri y otro dos de Gustavo Bordet. En ese esquema de poder la ciudad de Concordia emergió como una de las principales beneficiadas.

Sin embargo, todo se modificó en diciembre de 2023. La alianza PRO-UCR gano las elecciones y Rogelio Frigerio asumió como gobernador, rompiendo la lógica histórica del poder en la provincia. Su llegada sorprendió incluso a muchos actores políticos tradicionales, que no anticiparon este cambio de escenario.

Desde entonces, Frigerio ha impulsado una estrategia de reconstrucción territorial basada en alianzas amplias, incorporando sectores del PJ y del sindicalismo, algunos desde el inicio de su candidatura y otros tras la dura derrota del peronismo. En este esquema, un actor clave es el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, quien se destaca por su perfil pragmático y capacidad de dialogo con distintos espacios políticos y gremiales. Su pasado en el PJ le permite tender puentes y consolidar acuerdos, proyectando una imagen de dirigente “todo terreno”.

En el plano nacional, Frigerio se ha alineado con las políticas impulsada por el presidente Javier Milei. No obstante, el escenario podría modificarse. En los últimos días, sectores del denominado “círculo rojo” han comenzado a observarlo como un posible precandidato presidencial. En esa misma proyección también aparece Patricia Bullrich, y ambos nombres han sido considerados dentro del espacio político de Mauricio Macri, quien- según distintas versiones- mostraría cierta preferencia por Frigerio.

De concretarse ese escenario, el impacto en la política entrerriana seria significativo. El radicalismo podría recuperar protagonismo, con figuras como Atilio Benedetti en la costa del Paraná y el intendente de Concordia, Francisco Azcué, en la costa del Uruguay. A su vez, se abre un interrogante clave: ¿qué rol asumiría el PRO en ese nuevo esquema?

Al mismo tiempo, La Libertad Avanza en Entre Ríos busca posicionarse como una alternativa competitiva de cara a 2027, con la intención de disputar tanto la gobernación como los principales municipios, sosteniendo que cuenta con el caudal electoral suficiente para competir en soledad.

Por su parte, el PJ atraviesa un momento de profunda incertidumbre tras la derrota 2023 y el duro del revés electoral 2025, donde una confluencia entre LLA y Juntos por el Cambio logro un triunfo contundente. Este escenario genero una fuerte desarticulación interna, con dirigentes, militantes y sectores sindicales que migraron hacia el oficialismo provincial.

En ese proceso, el armado de partidos vecinales – muchos de ellos con origen peronista- aparece como una estrategia para canalizar esas reconfiguraciones políticas, fragmentando la estructura tradicional del PJ. En paralelo, el Frente Entrerriano Federal decidió competir por fuera, buscando capitalizar el descontento y sumar volumen propio.

En los últimos días también se registró un movimiento relevante: dirigentes encabezados por el diputado nacional Gustavo Bordet participaron de un encuentro del denominado “Peronismo Federal”, una línea interna impulsada por Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz, entre otros. Este espacio se posiciona en tensión con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner y con una eventual candidatura presidencial Axel Kicillof.

Un dato llamativo de ese encuentro fue la presencia de referentes de Concordia que participaron activamente y se mostraron en las fotos, a diferencia del diputado provincial Enrique Cresto, quien, pese a haber sido invitado, no apareció públicamente. Su ausencia abre interrogantes sobre posibles movimientos estratégicos aún no visibles dentro de este reordenamiento político.

El tablero entrerriano, sin dudas, está en plena transformación.

Prof. Mariano David Guerrero

Analista Político

(7Paginas)