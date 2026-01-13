Comienzan los ensayos técnicos del Carnaval de Concordia 2026

El cronograma de ensayos es el siguiente:

Martes 13 de enero: Comparsa Bella Samba

Miércoles 14 de enero: Comparsa Imperio

Jueves 15 de enero: Comparsa Ráfaga

Viernes 16 de enero: Comparsa Emperatriz

Estas jornadas permiten ajustar aspectos artísticos, coreográficos y logísticos de cada comparsa, asegurando una preparación integral de cara a la próxima edición del carnaval, la fiesta popular más importante de Concordia.

Desde la organización invitan a vecinos y visitantes a acercarse, disfrutar del espectáculo en preparación y acompañar el trabajo de las comparsas, reafirmando el compromiso con una propuesta cultural y turística de excelencia para la ciudad.