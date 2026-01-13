7PAGINAS

Martes 13 de enero de 2026
Facebook Instagram
Menú

Comienzan los ensayos técnicos del Carnaval de Concordia 2026

El Ente Permanente de Carnaval indicó a 7Paginas que este martes 13 de enero arrancan los ensayos técnicos de las comparsas que participarán del Carnaval de Concordia – Edición 2026. Las prácticas se realizarán en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio” durante todo el mes de enero, en horario de 21:00 a 23:00 horas, con entrada libre y gratuita.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El cronograma de ensayos es el siguiente:

Martes 13 de enero: Comparsa Bella Samba

Miércoles 14 de enero: Comparsa Imperio

Jueves 15 de enero: Comparsa Ráfaga

Viernes 16 de enero: Comparsa Emperatriz

Estas jornadas permiten ajustar aspectos artísticos, coreográficos y logísticos de cada comparsa, asegurando una preparación integral de cara a la próxima edición del carnaval, la fiesta popular más importante de Concordia.

Desde la organización invitan a vecinos y visitantes a acercarse, disfrutar del espectáculo en preparación y acompañar el trabajo de las comparsas, reafirmando el compromiso con una propuesta cultural y turística de excelencia para la ciudad.