Comienzan los recreativos de verano en Concordia

Las actividades se desarrollarán con horarios extendidos, con el objetivo de facilitar el acceso y la participación de vecinos de todas las edades, promoviendo el deporte, la recreación y el disfrute durante la temporada estival.

Horarios y sedes

Desde el área detallaron que los recreativos se llevarán adelante en los siguientes espacios y horarios:

Piletas de Tavella, Polideportivo NEA San Martín y Villa Adela: de lunes a viernes, de 15:00 a 18:00 horas.

Gerardo Yoya y Polideportivo Víctor Oppel: de lunes a viernes, de 14:00 a 17:00 horas.

Casa Emaús y Benito Legerén: de lunes a viernes, de 09:00 a 12:00 horas.

Además, los adultos mayores contarán con actividades especialmente destinadas para ellos, que se desarrollarán los días martes y jueves, de 09:00 a 12:00 horas, en el Polideportivo Víctor Oppel.

Inscripciones

Las inscripciones para participar de los recreativos de verano continúan abiertas y se realizan en la sede de la Subsecretaría de Deportes, ubicada en la intersección de calles Corrientes y San Juan, en el horario de 08:00 a 12:00 horas.