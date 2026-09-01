Cómo arranca septiembre en la región de Salto Grande: días agradables y un marcado descenso de temperatura hacia el fin de semana

El mes de septiembre comenzó en la región de Salto Grande con condiciones meteorológicas variables, pero el pronóstico anticipa jornadas agradables durante los primeros días y un marcado descenso de las temperaturas hacia el próximo fin de semana.

Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las probabilidades de precipitaciones se mantendrán bajas durante la mayor parte de los próximos días, mientras que el cambio más importante estará dado por la llegada de un frente frío que provocaría temperaturas mínimas cercanas a los 3 grados durante el domingo.

Martes con mucha humedad

Para este martes, se espera una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 21 grados.

La jornada comenzará con el cielo mayormente nublado y una elevada humedad, que podría alcanzar el 98%. Durante la tarde se espera la aparición del sol, mientras que los vientos soplarán desde el sector sur a unos 8 kilómetros por hora.

Miércoles, el día más agradable

El miércoles se presentaría como una de las jornadas más agradables de la semana.

El SMN anuncia una mínima de 11 grados y una máxima que podría alcanzar los 24 grados, con una jornada predominantemente soleada.

Jueves parcialmente nublado

Para el jueves, las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 21 de máxima, con el cielo parcialmente nublado.

El frente frío llegará el viernes

El cambio más importante comenzaría a sentirse el viernes, con la llegada de un frente frío a Concordia y la región de Salto Grande.

Para esa jornada se prevé una mínima de 8 grados y una máxima de 18 grados, con cielo algo nublado.

Un fin de semana con bajas temperaturas

El descenso térmico se profundizará durante el fin de semana.

El sábado tendrá una mínima estimada en 6 grados y una máxima de 16 grados, con cielo algo nublado.

Para el domingo, en tanto, se espera la jornada más fría de la semana, con una mínima que podría descender hasta los 3 grados y una máxima de apenas 13 grados, bajo un cielo mayormente nublado.

De esta manera, septiembre comenzará con jornadas de temperaturas agradables, pero el ingreso de aire frío hará sentir nuevamente condiciones invernales durante el fin de semana.

Según las previsiones, el frío podría mantenerse durante el inicio de la próxima semana, cuando las temperaturas mínimas podrían acercarse incluso a los 2 grados en la región de Salto Grande.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas