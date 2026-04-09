Como eje la optimización de los recursos ante la caída de la recaudación, Frigerio encabezó una cumbre con intendentes en Ramírez

Este miércoles, la ciudad de General Ramírez fue sede de un importante encuentro político y de gestión encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio. En las instalaciones del Centro Comercial local, el mandatario reunió a los intendentes que integran el espacio Juntos por Entre Ríos con un objetivo central: articular acciones para enfrentar la drástica baja de recursos que afecta tanto a las arcas provinciales como municipales.

La reunión se dio en un contexto de caída real de los ingresos públicos, lo que obliga a la administración entrerriana a profundizar el plan de austeridad y eficiencia que viene pregonando desde el inicio de la gestión.

Estar cerca de los problemas

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, fue el encargado de brindar detalles sobre la dinámica del encuentro. «Esto forma parte de una agenda que el gobernador quiere llevar adelante permanentemente: estar cerca de los problemas, de los vecinos, y escuchar de mano propia cuáles son las urgencias para poder buscarles solución», explicó el funcionario.

Colello no esquivó la realidad financiera y calificó la baja de la recaudación como «enorme», señalando que este escenario «obliga a agudizar, armonizar y articular la buena utilización de los recursos».

Modernización y prioridades

En el marco de la reunión, se planteó la necesidad de explorar nuevas vías para optimizar el gasto público. Según detalló Colello, la provincia está llevando adelante una serie de reformas para construir un Estado «más moderno, inteligente y eficiente».

El funcionario enumeró las acciones que ya se están ejecutando para reducir el déficit:

Recorte de gastos improductivos.

Reducción de cargos políticos.

Eficiencia administrativa.

«Todo el tiempo estamos en la búsqueda de liberar fondos para que vayan a donde el gobernador siente que es prioridad: la educación, la seguridad y la salud», detalló el secretario general.

Articulación de los tres niveles

Finalmente, desde la gobernación se resaltó que el diálogo con los intendentes será una constante durante los próximos meses. La estrategia de la gestión Frigerio apunta a una articulación tripartita entre municipios, provincia y Nación, entendiendo que es la única forma de garantizar que el presupuesto disponible impacte positivamente en la calidad de vida de los entrerrianos.

La cumbre en Ramírez deja un mensaje claro hacia adentro de la coalición gobernante: en tiempos de escasez, la eficiencia en la gestión es la regla innegociable para sostener los servicios esenciales en cada localidad de la provincia.