Como era el calvario que vivía Zoe Schimf: un video revela el dramático testimonio de la joven de Concordia

El fallecimiento de Zoe es investigado por la fiscal Evelina Espinosa, quien lleva adelante una causa caratulada como muerte dudosa. En ese marco permanece detenido Maximiliano Acosta, expareja de la joven, quien fue encontrado en la vivienda al momento del hecho pese a que, según la investigación, tenía vigentes medidas judiciales de restricción de acercamiento.

La Justicia investiga el caso bajo las figuras de instigación al suicidio y desobediencia judicial reiterada, mientras continúa reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

Un testimonio que refleja el círculo de la violencia

En el video, grabado por la propia Zoe antes de su muerte, la joven relata el momento en que Acosta fue detenido por un hecho de violencia de género en su contra. El registro fue realizado con el propósito de visibilizar la situación que atravesaba y deja expuesto el impacto emocional que sufría.

El testimonio refleja uno de los aspectos más complejos de la violencia de género: las dificultades que enfrentan muchas víctimas para romper definitivamente el vínculo con su agresor. En su relato, Zoe explica que deseaba poner fin a la relación para dejar de sufrir situaciones de violencia, aunque también describe las conductas de manipulación y control que, según expresó, permitían que el vínculo continuara.

El contenido del video ofrece una mirada sobre la realidad que viven muchas mujeres inmersas en relaciones violentas, donde el hostigamiento, la dependencia emocional y el control suelen convertirse en obstáculos para lograr una separación definitiva.

El pedido de una amiga

El material audiovisual fue difundido por una amiga de Zoe a través de las redes sociales, acompañado por un pedido para que la Justicia investigue en profundidad el contexto de violencia y hostigamiento que, según sostiene, padecía la joven de 26 años.

La publicación busca visibilizar el calvario que atravesaba la víctima y solicita que se analicen todas las circunstancias que precedieron a su fallecimiento, ocurrido durante el último fin de semana.

La investigación continúa

Mientras avanzan las pericias y la recolección de testimonios, la Fiscalía continúa trabajando para reconstruir los hechos ocurridos en las horas previas a la muerte de Zoe Schimf.

El video difundido en redes sociales podría incorporarse a la causa como un elemento de contexto, junto a otras pruebas, con el objetivo de determinar si existieron conductas que puedan tener relevancia penal en el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia.

VIDEO

https://www.facebook.com/reel/1594958158863864

Redacción de 7Paginas