Cómo es la celda de Pablo Laurta en la Unidad Penal N°9 y bajo qué estrictas medidas de vigilancia permanece

Traslado y primeras horas de detención

Pablo Laurta fue trasladado desde Concordia por una comisión del Grupo Especial Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos. La comitiva partió a las 10 de la mañana y llegó a destino alrededor de las 12.20. Posteriormente, el acusado permaneció algo más de una hora en la Jefatura Departamental, antes de ser derivado a la granja penal.

Durante su paso por la Jefatura, Laurta repitió en tres ocasiones la misma frase: “Fui a rescatar a mi hijo”, según confirmaron fuentes policiales.

En ese lugar fue ubicado en un patio interno con cámaras de seguridad, donde se le practicó un examen médico que constató su buen estado de salud. Luego, se le permitió almorzar bajo la estricta vigilancia de tres agentes del Grupo Especial.

Alojamiento en una celda individual y vigilancia permanente

Cerca de las 14, Laurta fue finalmente trasladado a la Unidad Penal N°9, decisión autorizada por la Justicia de Gualeguaychú, debido a que el establecimiento cuenta con calabozos de máxima seguridad destinados a personas consideradas de alta peligrosidad.

El jefe de la Unidad Penal, Lucas Dufour, detalló que al ingresar se realizaron los protocolos de admisión correspondientes: revisión médica, entrevista con psicólogo y asistente social, y documentación de ingreso.

Laurta quedó alojado en una celda individual, equipada únicamente con una cama, una almohada y un sistema de videovigilancia permanente. Además, tendrá custodia física las 24 horas, con agentes apostados en la puerta de su celda, sin posibilidad de contacto con otros internos.

Próximo traslado a Córdoba

Se prevé que una comitiva de la Policía de Córdoba arribe a Gualeguaychú el domingo por la tarde para realizar el traslado del detenido a esa provincia, donde Laurta deberá comparecer ante la Fiscalía de Género, que lleva adelante la causa por el doble femicidio y el secuestro del niño Pedro, de apenas cinco años.

El operativo de seguridad continuará siendo coordinado entre las autoridades judiciales de Córdoba y Entre Ríos, dada la gravedad de los delitos que se le imputan al acusado.

