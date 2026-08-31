Cómo estará el clima esta semana en Concordia y la región

La semana comenzó en Concordia y la región con condiciones de tiempo variables y algunas probabilidades de precipitaciones aisladas, pero el panorama meteorológico mejorará a partir del martes. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan lluvias para el resto de la semana y predominarán los cielos algo nublados y las temperaturas agradables.

Este lunes comenzó con una mínima de 14 grados y se espera una máxima de 23 grados. Durante la mañana existe un 40% de probabilidad de lluvias aisladas, mientras que hacia la tarde el cielo se presentará mayormente nublado. La jornada también estará marcada por una elevada humedad, cercana al 98%, con vientos del sector sur de alrededor de 12 kilómetros por hora.

Para el martes, las condiciones serán más estables. Se prevé una mínima de 11 grados y una máxima de 21 grados, con abundante presencia de sol durante buena parte de la jornada.

El miércoles continuará con buen tiempo y cielo despejado o mayormente soleado. Las temperaturas se ubicarán entre los 11 y los 23 grados, configurando una de las jornadas más agradables de la semana.

Para el jueves se espera un descenso de las temperaturas mínimas, que rondarán los 8 grados, mientras que la máxima alcanzará los 22 grados. El cielo estará algo nublado y no se anticipan precipitaciones.

Finalmente, el viernes cerrará la semana laboral con una mínima de 10 grados y una máxima de 19 grados, acompañado por un cielo parcialmente nublado.

El panorama para la región

De acuerdo con el pronóstico, la región de Salto Grande tendrá una semana caracterizada por bajas temperaturas durante las primeras horas del día y registros agradables durante las tardes, sin lluvias previstas después de la jornada del lunes.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas