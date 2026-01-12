Cómo estará el clima esta semana en la región de Salto Grande y cuándo podrían regresar las lluvias

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) al que tuvo acceso 7Paginas, este lunes se presenta con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima que alcanzará los 32. El cielo estará ligeramente nublado durante la mañana y se despejará hacia la tarde. La humedad se mantendrá elevada, en torno al 91%, con vientos prácticamente en calma.

Para el martes se espera un leve descenso térmico, con una mínima de 17 grados y una máxima de 31. El cielo estará parcialmente nublado en las primeras horas del día y mayormente nublado por la tarde.

El miércoles continuará la tendencia de nubosidad, con una mínima de 21 grados y una máxima de 31. Durante toda la jornada el cielo permanecerá mayormente nublado, aunque sin probabilidades significativas de lluvias.

El cambio más notorio llegará el jueves, cuando el SMN anticipa una disminución de la temperatura máxima, que apenas alcanzará los 26 grados, con una mínima de 21. La mañana se presentará mayormente nublada y por la tarde hay un 40% de probabilidades de tormentas aisladas, marcando el posible regreso de las lluvias a la región.

En tanto, el cierre de la semana laboral traerá nuevamente condiciones más estables. Para el viernes se pronostica el retorno del sol, con una mínima de 20 grados y una máxima de 29, ofreciendo un escenario más agradable para el final de la semana.