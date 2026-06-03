Cómo estará el clima este miércoles en Concordia y la región: anuncian aumento de las temperaturas

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, para este miércoles se prevé una jornada con neblinas matinales y cielo parcialmente nublado durante la tarde, permitiendo el regreso del sol en distintos momentos del día. La temperatura mínima será de 11 grados, mientras que la máxima alcanzará los 19 grados. Además, se espera una humedad del 86 por ciento y vientos leves del sector sudeste de apenas 4 kilómetros por hora.

Ascenso de las temperaturas

Las condiciones meteorológicas continuarán mejorando el jueves, cuando se produzca un aumento más marcado de las temperaturas mínimas. Para esa jornada se anuncian 15 grados de mínima y 22 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado durante todo el día.

El viernes presentará características similares, manteniéndose el ambiente templado para la época del año y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Qué se espera para el fin de semana

Durante el fin de semana continuará el incremento de las temperaturas mínimas. Para el sábado se prevé una mínima de 16 grados y una máxima de 20 grados, bajo un cielo mayormente nublado.

En tanto, el domingo podrían regresar las lluvias a la región de Salto Grande. El pronóstico indica un 40 por ciento de probabilidades de precipitaciones a lo largo de la jornada, con temperaturas que se mantendrán similares a las del sábado, oscilando entre los 16 y 20 grados.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas