Como llegar a fin de mes: Las preocupaciones económicas alcanzaron al 71% de los argentinos. Cuanto miden hoy los principales políticos

Las preocupaciones económicas alcanzaron el 71.8% de los argentinos, según lo afirmó una nueva encuesta en la que la inflación ocupó el primer lugar entre las menciones de los consultados con un 24,7%.

Así lo señaló un muestreo realizado por la consultora Management & Fit (M&F), que además realizó un ranking de dirigentes políticos en el que los dos primeros lugares y los dos últimos pertenecen al oficialismo de La Libertad Avanza.

En un extenso informe privado, la consultora tuvo como principales conclusiones, en base a los resultados obtenidos, la profundización de una marcada polarización en la evaluación sobre la situación del país y las expectativas a futuro.

En el rubro «Situación económica del país» la evaluación positiva sobre la situación general aumentó 2,8% respecto de abril y ascendió hasta un 18,2%; pero también se acentuó la mirada negativa 2,1 puntos, llegando al 57%».

«Un 35,3% mencionó una expectativa de mejora futura, aumentando levemente en 1,4», mientras que «la evaluación negativa también se incrementó 4.8 puntos, alcanzando al 46% de menciones».

En cuanto a la «Situación económica personal», se presentó como negativa para el 40,9% de los encuestados y positiva para el 25,5%, ambas percepciones se polarizaron y creció su mención respecto a abril.

El informe de Management & Fit señaló que entre los «Principales problemas: la inflación ocupó el primer lugar con el 24,7%, disminuyendo 3,6 puntos respecto a abril. Le siguió la corrupción con el 18,6% y la desocupación con el 15,8%. La corrupción aumentó 2,7 puntos en la ola actual».

Además, los consultados señalaron que «la dificultad para llegar a fin de mes» siguió ocupando el primer lugar con un 23,6%, en un contexto en el cual las preocupaciones económicas «alcanzaron el 71.8% de las menciones».

Los datos obtenidos son claros y dan cuenta de un malestar creciente: cada vez más sectores sociales tienen problemas para sostener un nivel de vida digno, como consecuencia de una pérdida de poder adquisitivo emparentada con salarios que no alcanzan a compensar el costo de subsistir.

Siendo el factor económico el principal sustento de apoyos o rechazos a un modelo político, que este ítem se vincule negativamente para la mayoría de las personas representa un llamado de atención importante para un Gobierno nacional que gusta de ostentar una macro ordenada, pero a costa de una micro que está lejos de repuntar, con efectos severos en el consumo interno.

MAPEO DE DIRIGENTES

En cuanto al ranking de dirigentes, M&F evaluó a ocho oficialistas y diez opositores y los clasificó por imagen diferencial, es decir tomando la positiva y restándole la negativa. El dato saliente fue que todos los dirigentes tuvieron más imagen negativa que positiva.

La lista la encabezó Patricia Bullrich, con +36,3% de positiva y -47,4% de negativa (diferencial -11,1%), seguida por Diego Santilli con +24,2% y -36,4% (diferencial -12,2%); Myriam Bregman con +27,3% y -40,3%. (diferencial -13) y Maximiliano Pullaro, +12,5% y – 25,6% (diferencial -13,1%).

Luego les siguieron Juan Schiaretti, +14,5% y -27,7% (-13,2%); Ignacio Torres, +7,6% y – 20,9% (-13,3%); Juan Pablo Mahiques, +6,8% y -22,4% (-15,6%); Martín Llaryora, +8,9% y – 27,3% (-18,4%); Axel Kicillof +30,6% y -51,3% (-20,7%); Javier Milei, +31,7% y -53,8% (-22,1%); y Victoria Villarruel, +17,4% y – 41,1% (-23,7%).

En los últimos lugares aparecieron Cristina Kirchner, +29,8% y -54,3% (-24,5%); Luis Caputo, +23,7% y -51,1% (-27,4); Jorge Macri: +17,6% y -45,1% (-27,5%); Mauricio Macri, +18,5% y -52,2% (-33,7%); Sergio Massa, +17,3% y -57,3% (-40); Manuel Adorni, +16% y -63,2% (-47,2); y última Karina Milei con +14,3% y -61,8% (- 47,5).

Con información de Conclusiones

Redaccion de 7Paginas