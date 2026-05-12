«Cómo lo digo»: Federación fue sede de una importante jornada sobre salud mental y prevención del suicidio

Bajo la consigna “¿Cómo lo digo? El desafío de comunicar sobre salud mental y prevención del suicidio”, se llevó a cabo este martes una jornada de capacitación y conversatorio en la sede del Club Social de Federación. La actividad, desarrollada por profesionales de la Dirección General de Salud Mental de Entre Ríos, superó las expectativas iniciales de convocatoria, transformándose en un espacio de debate multisectorial.

La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Rubén Rastelli en conjunto con la dirección del Hospital San José. Si bien el ciclo estaba orientado originalmente a trabajadores de prensa, la relevancia del tema motivó la apertura a instituciones, fuerzas de seguridad, concejales y actores sociales de toda la comunidad.

Dejar atrás el tabú

En diálogo con 7Páginas, el diputado Rubén Rastelli destacó la importancia de sociabilizar la problemática: “Antes hablar de salud mental o prevención del suicidio era un tabú; hoy se habla en todos lados. Los profesionales fueron precisos: hay que hablar siempre para ayudar, comprender y paliar una situación que afecta no solo a Federación, sino al país y al mundo”.

Rastelli enfatizó que la comunicación debe basarse en información adecuada y actualizada, libre de estigmas. “Hablar del suicidio exige un cuidado especial porque no se trata solo de un acto, sino de un estado del alma. En la mayoría de los casos no hay un deseo de morir, sino un deseo de dejar de sufrir un dolor que se ha vuelto insoportable”, reflexionó el legislador.

Hacia la creación de una Mesa Multisectorial

Uno de los resultados más concretos de la jornada fue la entrega de un instructivo por parte de las autoridades de Salud Mental de la provincia para conformar una Mesa de Trabajo Multisectorial en la ciudad.

Esta mesa busca reunir a representantes de: Salud y profesionales del área,

Instituciones deportivas y religiosas, Organizaciones de bien común y el Estado municipal y legisladores.

“Nos han dejado tarea. Algunos concejales manifestaron que ya existen ordenanzas al respecto que no están en plena vigencia, por lo que esta es una oportunidad para reactivar esas herramientas y abordar el tema desde la responsabilidad social”, explicó Rastelli.

Una respuesta colectiva

Durante el conversatorio, el público participó activamente con preguntas y testimonios, evidenciando la necesidad de no atravesar estas crisis en soledad. Los profesionales hicieron hincapié en que la respuesta a este problema complejo se encuentra muchas veces en la misma sociedad: en el club, en el trabajo o con el vecino.

“Agradecemos a todos los presentes y a los medios de prensa por su compromiso. Se trata de salvar vidas y mejorar nuestra calidad de vida. Ese es el camino: ir socializando y abordando la salud mental con mucha humanidad”, concluyó el diputado.