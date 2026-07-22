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Miércoles 22 de julio de 2026
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Como se merece: Concordia se prepara para un histórico recibimiento a Marcos Senesi

La Municipalidad de Concordia convoca a toda la comunidad a ser parte de un homenaje sin precedentes: el recibimiento oficial a Marcos Senesi, el primer futbolista concordiense en integrar el plantel de la Selección Argentina en una Copa del Mundo y llevar el nombre de la ciudad a la máxima cita del fútbol internacional.
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Redacción 7Paginas

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Segun lo anticipado a 7Paginas, el evento central se llevará a cabo este jueves 23 de julio, a las 17:00 horas, frente al ingreso principal del Palacio Municipal (Plaza 25 de Mayo), donde se montará un escenario para que los vecinos puedan compartir un momento cercano con el defensor.

Bajo la consigna “Concordia recibe a Marcos Senesi”, la iniciativa busca plasmar el reconocimiento colectivo no solo a la brillante trayectoria deportiva del jugador, sino también a los valores de humildad, perseverancia y compromiso con sus orígenes que transmite a las nuevas generaciones.

En tal sentido, el itinerario de la jornada comprenderá recepción protocolar: Autoridades provinciales y municipales darán la bienvenida formal al deportista en la sede de la comuna y posteriormente, Senesi subirá al escenario principal para dirigir unas palabras al público y recibir el afecto de su ciudad natal.

Desde el municipio aclararon que este acto frente al Palacio Municipal será la única actividad abierta al público prevista durante la estadía del futbolista en la localidad.

Convocatoria a clubes, escuelas y familias

Para hacer de la jornada una verdadera fiesta popular, se invita a familias, instituciones, clubes de barrio y escuelas de fútbol a acercarse a la Plaza 25 de Mayo vistiendo camisetas celestes y blancas, portando banderas argentinas y pancartas con mensajes de aliento.

Será una celebración sencilla, emotiva y profundamente ciudadana para aplaudir a un embajador deportivo que, en cada paso de su carrera internacional, jamás olvidó sus raíces.