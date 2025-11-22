Cómo seguirá el clima durante el fin de semana largo en la región de Salto Grande

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) al que tuvo acceso 7Paginas, el buen tiempo se mantendrá durante todo el fin de semana, sin pronóstico de lluvias y con temperaturas moderadas, lejos de los valores agobiantes del verano.

Pronóstico día por día

Sábado:

En Concordia y localidades cercanas, la máxima alcanzará los 23°C, con cielo ligeramente nublado. El viento soplará del sur a unos 17 km/h, mientras que la humedad se ubica en torno al 51%.

Domingo:

El SMN anticipa una mínima de 12°C y una máxima de 25°C. La mañana se presentará con cielo despejado y, hacia la tarde, se espera una leve nubosidad sin probabilidades de inestabilidad.

Lunes (feriado):

El cierre del fin de semana largo también será con buen clima: mínima de 13°C y máxima de 26°C, con cielo mayormente despejado durante toda la jornada.

Las condiciones favorecerán las actividades al aire libre, el turismo regional y los eventos planificados para estos días, en un marco de tiempo estable y agradable.

