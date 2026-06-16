¿Cómo seguirá el tiempo en Concordia y la región? Cuándo podrían regresar las lluvias

Luego de una jornada de martes marcada por el buen tiempo y temperaturas agradables durante la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las condiciones climáticas comenzarán a cambiar gradualmente en Concordia y la región de Salto Grande, con la vuelta de las neblinas durante las primeras horas del día y el regreso de las precipitaciones hacia el jueves y viernes.

Para este miércoles se espera una mañana muy fría, con una temperatura mínima de apenas 5 grados. Además, podrían registrarse bancos de niebla y neblinas en distintos sectores de la región, reduciendo la visibilidad durante las primeras horas del día.

Sin embargo, con el correr de la jornada las condiciones mejorarán, dando lugar a una tarde soleada y agradable, con una temperatura máxima que alcanzará los 18 grados.

Jueves con posibles tormentas

El cambio más significativo llegaría el jueves. Según el pronóstico oficial, la temperatura mínima ascenderá a los 8 grados, mientras que la máxima descenderá hasta los 14 grados.

Durante la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado y hacia la tarde aumentarán las probabilidades de precipitaciones. El SMN prevé entre un 40 y un 70 por ciento de posibilidades de tormentas, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones en caso de actividades al aire libre.

Viernes inestable y con lloviznas

La semana laboral finalizará con condiciones de tiempo inestable. Para el viernes se anuncia una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 17 grados.

Durante la mañana existirán probabilidades de lloviznas, con un porcentaje cercano al 40 por ciento, mientras que para la tarde se espera cielo mayormente nublado y sin grandes variaciones térmicas.

Frío por las mañanas y tardes más templadas

Más allá del retorno de las lluvias, el pronóstico indica que continuará la amplitud térmica característica de esta época del año, con mañanas frías y tardes relativamente agradables.

De esta manera, Concordia y la región de Salto Grande transitarán los próximos días con un gradual aumento de la nubosidad y el retorno de las precipitaciones, luego de varios días dominados por el tiempo estable y el sol.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas