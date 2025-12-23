Cómo será el estacionamiento medido en Concordia durante las fiestas

Según se detalló oficialmente, la medida regirá desde este lunes 23 de diciembre y se extenderá hasta el sábado 3 de enero inclusive. Durante ese período, los conductores podrán estacionar en las zonas habituales sin necesidad de abonar el servicio.

Desde el Municipio explicaron que la decisión apunta a facilitar el acceso a los comercios y servicios en días de alta circulación, promoviendo un tránsito más ágil y brindando mayores comodidades tanto a vecinos como a quienes visitan la ciudad en estas fechas.

Asimismo, se aclaró que el servicio de estacionamiento medido retomará su funcionamiento normal a partir del lunes 5 de enero, respetando los horarios y modalidades habituales.

La iniciativa se suma a otras acciones impulsadas por la Municipalidad con el objetivo de acompañar la actividad comercial y ordenar la circulación urbana durante el cierre del año.