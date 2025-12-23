7PAGINAS

Martes 23 de diciembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Cómo será el estacionamiento medido en Concordia durante las fiestas

La Municipalidad de Concordia informó a 7Paginasque, en el marco de las celebraciones de fin de año y como medida de acompañamiento al sector comercial, se dispuso la liberación del estacionamiento medido en la ciudad.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Según se detalló oficialmente, la medida regirá desde este lunes 23 de diciembre y se extenderá hasta el sábado 3 de enero inclusive. Durante ese período, los conductores podrán estacionar en las zonas habituales sin necesidad de abonar el servicio.

Desde el Municipio explicaron que la decisión apunta a facilitar el acceso a los comercios y servicios en días de alta circulación, promoviendo un tránsito más ágil y brindando mayores comodidades tanto a vecinos como a quienes visitan la ciudad en estas fechas.

Asimismo, se aclaró que el servicio de estacionamiento medido retomará su funcionamiento normal a partir del lunes 5 de enero, respetando los horarios y modalidades habituales.

La iniciativa se suma a otras acciones impulsadas por la Municipalidad con el objetivo de acompañar la actividad comercial y ordenar la circulación urbana durante el cierre del año.