Martes 2 de diciembre de 2025
Cómo será la recolección de residuos durante el feriado del 8 de diciembre en Concordia

La Municipalidad de Concordia, a través de la dirección de Recolección de Residuos, informa la modalidad de prestación del servicio de recolección de residuos correspondiente al día lunes 8 de diciembre, feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María.
Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Con el objetivo de garantizar la higiene urbana, la continuidad del servicio esencial y la adecuada gestión de los residuos domiciliarios, la Dirección de Recolección de Residuos trabajará bajo el régimen de Guardia Sanitaria, conforme a los protocolos operativos establecidos para los feriados nacionales.

La Guardia Sanitaria estará integrada por los recorridos esenciales de los camiones de carga trasera y los tres turnos operativos correspondientes a los camiones de carga lateral.

Esta estructura asegura la cobertura mínima indispensable para mantener las condiciones de salubridad en toda la ciudad.