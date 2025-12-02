Cómo será la recolección de residuos durante el feriado del 8 de diciembre en Concordia

Con el objetivo de garantizar la higiene urbana, la continuidad del servicio esencial y la adecuada gestión de los residuos domiciliarios, la Dirección de Recolección de Residuos trabajará bajo el régimen de Guardia Sanitaria, conforme a los protocolos operativos establecidos para los feriados nacionales.

La Guardia Sanitaria estará integrada por los recorridos esenciales de los camiones de carga trasera y los tres turnos operativos correspondientes a los camiones de carga lateral.

Esta estructura asegura la cobertura mínima indispensable para mantener las condiciones de salubridad en toda la ciudad.